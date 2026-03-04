Получат ли владельцы карт TələbəPlus и TəhsilPlus 10% скидку на проезд в общественном транспорте?

«Планируется, что в ближайшем будущем льготы, предоставляемые в рамках программы BakıKart, будут распространены на учащихся посредством карты TəhsilPlus, предназначенной для примерно 450 000 педагогических и административных работников всех уровней образования».

Об этом сообщил заместитель министра науки и образования Кенан Керимзаде.

Он заявил, что с картой TəhsilPlus, разработанной в сотрудничестве с Фондом развития образования, Kapital Bank и Mastercard, работники науки и образования получат 10% бонус или скидку при создании QR-карты BakıKart в приложении Birbank.

Говоря о карте TələbəPlus, заместитель министра отметил, что ею уже пользуются около 160 000 студентов: «В настоящее время ряд партнеров предлагают студентам различные скидки в рамках TələbəPlus. Мы предлагаем распространить на студентов и 10% бонус или скидку, предоставляемую для BakıKart. Мы обсуждаем это как с банком, так и с соответствующими учреждениями. В настоящее время продолжается сотрудничество с компанией Visa в этом направлении. Дополнительная информация об этой скидке для студентов будет предоставлена общественности в течение месяца».