USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Новость дня
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета

Получат ли владельцы карт TələbəPlus и TəhsilPlus 10% скидку на проезд в общественном транспорте?

17:14 63

«Планируется, что в ближайшем будущем льготы, предоставляемые в рамках программы BakıKart, будут распространены на учащихся посредством карты TəhsilPlus, предназначенной для примерно 450 000 педагогических и административных работников всех уровней образования».

Об этом сообщил заместитель министра науки и образования Кенан Керимзаде.

Он заявил, что с картой TəhsilPlus, разработанной в сотрудничестве с Фондом развития образования, Kapital Bank и Mastercard, работники науки и образования получат 10% бонус или скидку при создании QR-карты BakıKart в приложении Birbank.

Говоря о карте TələbəPlus, заместитель министра отметил, что ею уже пользуются около 160 000 студентов: «В настоящее время ряд партнеров предлагают студентам различные скидки в рамках TələbəPlus. Мы предлагаем распространить на студентов и 10% бонус или скидку, предоставляемую для BakıKart. Мы обсуждаем это как с банком, так и с соответствующими учреждениями. В настоящее время продолжается сотрудничество с компанией Visa в этом направлении. Дополнительная информация об этой скидке для студентов будет предоставлена общественности в течение месяца».

Застрявшие в Дохе азербайджанцы взывают о помощи
Застрявшие в Дохе азербайджанцы взывают о помощи ФОТО; ВИДЕО
16:59 595
Бомбят и Южный Ливан
Бомбят и Южный Ливан ВИДЕО; обновлено 16:46
16:46 2159
Турция сбила баллистическую ракету из Ирана. В Анкаре пригрозили ответить
Турция сбила баллистическую ракету из Ирана. В Анкаре пригрозили ответить фото; обновлено 17:14
17:14 3194
Турция ударит по курдам в Иране?
Турция ударит по курдам в Иране? еще один вопрос; все еще актуально
15:19 4371
Тегеран в огне
Тегеран в огне видео; обновлено 16:56
16:56 11027
Задержали командира «Кудс»?
Задержали командира «Кудс»? все еще актуально
11:46 5758
США уничтожили иранский военный корабль
США уничтожили иранский военный корабль видео; обновлено 17:01
17:01 3961
Испания за Иран горой
Испания за Иран горой
13:38 3945
Арабы пока терпят. Надолго ли?
Арабы пока терпят. Надолго ли?
13:32 2643
Украина впервые освободила больше территорий, чем потеряла
Украина впервые освободила больше территорий, чем потеряла ISW
12:49 4657
Иранские заключенные рискуют умереть от голода
Иранские заключенные рискуют умереть от голода
12:32 2881

ЭТО ВАЖНО

Застрявшие в Дохе азербайджанцы взывают о помощи
Застрявшие в Дохе азербайджанцы взывают о помощи ФОТО; ВИДЕО
16:59 595
Бомбят и Южный Ливан
Бомбят и Южный Ливан ВИДЕО; обновлено 16:46
16:46 2159
Турция сбила баллистическую ракету из Ирана. В Анкаре пригрозили ответить
Турция сбила баллистическую ракету из Ирана. В Анкаре пригрозили ответить фото; обновлено 17:14
17:14 3194
Турция ударит по курдам в Иране?
Турция ударит по курдам в Иране? еще один вопрос; все еще актуально
15:19 4371
Тегеран в огне
Тегеран в огне видео; обновлено 16:56
16:56 11027
Задержали командира «Кудс»?
Задержали командира «Кудс»? все еще актуально
11:46 5758
США уничтожили иранский военный корабль
США уничтожили иранский военный корабль видео; обновлено 17:01
17:01 3961
Испания за Иран горой
Испания за Иран горой
13:38 3945
Арабы пока терпят. Надолго ли?
Арабы пока терпят. Надолго ли?
13:32 2643
Украина впервые освободила больше территорий, чем потеряла
Украина впервые освободила больше территорий, чем потеряла ISW
12:49 4657
Иранские заключенные рискуют умереть от голода
Иранские заключенные рискуют умереть от голода
12:32 2881
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться