Словакия расторгла соглашение с Украиной

В Словакии расторгли соглашение с Украиной об аварийном электроснабжении. Словацкая система электропередачи (SEPS) расторгает контракт на аварийное электроснабжение с украинским оператором «Укрэнерго», сообщил гендиректор первой компании Мартин Магат, передает Pravda.

Он пояснил, что такое решение приняло правительство. «Не могу сказать, согласен я с ним или нет», — сказал Магат.

По его данным, Украина в последний раз использовала экстренные поставки из Словакии в январе.

Правительство Словакии одобрило расторжение договора в среду, 4 марта.

23 февраля Словакия остановила поставки электроэнергии в Украину в связи с прекращением поставок нефти через трубопровод «Дружба», которая идет через украинскую территорию. После этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава готова принимать новые меры против Украины, если та не продолжит пропускать в республику нефть по «Дружбе». По словам Фицо, нефтепровод в Украине работает, однако Киев блокирует поставки.