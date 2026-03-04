USD 1.7000
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета

Словакия расторгла соглашение с Украиной

17:22

В Словакии расторгли соглашение с Украиной об аварийном электроснабжении. Словацкая система электропередачи (SEPS) расторгает контракт на аварийное электроснабжение с украинским оператором «Укрэнерго», сообщил гендиректор первой компании Мартин Магат, передает Pravda.

Он пояснил, что такое решение приняло правительство. «Не могу сказать, согласен я с ним или нет», — сказал Магат.

По его данным, Украина в последний раз использовала экстренные поставки из Словакии в январе.

Правительство Словакии одобрило расторжение договора в среду, 4 марта.

23 февраля Словакия остановила поставки электроэнергии в Украину в связи с прекращением поставок нефти через трубопровод «Дружба», которая идет через украинскую территорию. После этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава готова принимать новые меры против Украины, если та не продолжит пропускать в республику нефть по «Дружбе». По словам Фицо, нефтепровод в Украине работает, однако Киев блокирует поставки.

Инвестиции под угрозой: Персидский залив платит за войну США и Ирана
Инвестиции под угрозой: Персидский залив платит за войну США и Ирана
18:18 558
Иран выбрасывает белый флаг. Но США не собираются останавливаться
Иран выбрасывает белый флаг. Но США не собираются останавливаться обновлено 18:03
18:03 4475
Удар в ватерлинию: контейнеровоз вспыхнул в Ормузе
Удар в ватерлинию: контейнеровоз вспыхнул в Ормузе
18:09 968
Глава Пентагона: Руководство Ирана мертво
Глава Пентагона: Руководство Ирана мертво обновлено 17:58
17:58 1985
США выводят «Роснефть» из-под санкций
США выводят «Роснефть» из-под санкций
17:33 1780
Планировавший покушение на Трампа ликвидирован
Планировавший покушение на Трампа ликвидирован
17:33 1579
Пашинян впервые прокомментировал события в Иране
Пашинян впервые прокомментировал события в Иране
17:26 1839
Что происходит в Катаре?
Что происходит в Катаре?
16:55 1994
Застрявшие в Дохе азербайджанцы взывают о помощи
Застрявшие в Дохе азербайджанцы взывают о помощи ФОТО; ВИДЕО
16:59 2414
«Ответим всем»: Иран грозит израильским посольствам в регионе
«Ответим всем»: Иран грозит израильским посольствам в регионе ВИДЕО; обновлено 18:25
18:25 3031
Турция сбила баллистическую ракету из Ирана. В Анкаре пригрозили ответить
Турция сбила баллистическую ракету из Ирана. В Анкаре пригрозили ответить фото; обновлено 17:14
17:14 5131

