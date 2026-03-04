Пашинян впервые прокомментировал события в Иране

Премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые прокомментировал удары США и Израиля по Ирану.

Премьер заявил, что в Армении есть институты, которые четко выполняют свои функции независимо от того, где находится премьер и чем он занят. Ситуация в Иране не стала неожиданной для госинститутов Армении, проблематика развивалась десятилетиями.

«Мы сожалеем по поводу событий в Иране и вокруг него. У нас было заседание Совбеза за день до начала событий, и после этого также было заседание. Внутри Совбеза уже длительное время действует межведомственная рабочая группа. По вашей логике давайте и заседание парламента отменим», - сказал Пашинян.