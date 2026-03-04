Планировавший покушение на Трампа ликвидирован

Израильские силы ликвидировали Рахмана Мокаддама, одного из руководителей спецподразделений Корпуса стражей исламской революции (КСИР), занимавшегося планированием и проведением специальных операций. Об этом сообщил израильский журналист Амит Сегаль.

По имеющимся данным, Мокаддам рассматривался как один из ключевых организаторов сорванного покушения на президента США Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании 2024 года.

«ЦАХАЛ, по имеющимся данным, ликвидировал Рахмана Мокаддама, главу отдела специальных операций Корпуса стражей исламской революции, человека, стоявшего за покушением на Трампа накануне президентских выборов 2024 года. Трамп был проинформирован об этом Израилем в последние часы», — сказано в сообщении, которое публикует израильский «12 канал».

Агентство Associated Press (AP) в 2024 году передавало, что, согласно данным ФБР, КСИР разрабатывал план ликвидации Трампа. В опубликованной информации отмечалось, что представитель КСИР в сентябре 2023-го поручил своему связному подготовить план наблюдения, который должен был стать этапом на пути к последующему убийству Трампа.