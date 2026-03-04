США выводят «Роснефть» из-под санкций

Как говорится в публикации, Соединенные Штаты намерены объявить об этом в пятницу, но сроки могут измениться.

В конце октября 2025 года стало известно, что США в письменной форме уведомили Германию о том, что снимут санкции с немецкого подразделения «Роснефти». Соединенные Штаты направили «Письмо утешения», в котором признали, что «Роснефть» в ФРГ была полностью отделена от российской материнской компании.

23 октября 2025 года американское министерство финансов объявило о введении санкций против крупнейших нефтяных компаний России. Они были включены в черный список на основании указа 14024 за деятельность в энергетическом секторе экономики РФ. В заявлении ведомства говорилось, что «Роснефть» и «Лукойл» включены в санкционный список на основании указа 14024 за то, что они ведут или вели деятельность в энергетическом секторе экономики России.