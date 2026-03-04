USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Новость дня
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета

США выводят «Роснефть» из-под санкций

17:33 1784

США в пятницу, 6 марта, бессрочно выведут немецкое подразделение «Роснефти» из-под санкций. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источник.

Как говорится в публикации, Соединенные Штаты намерены объявить об этом в пятницу, но сроки могут измениться.

В конце октября 2025 года стало известно, что США в письменной форме уведомили Германию о том, что снимут санкции с немецкого подразделения «Роснефти». Соединенные Штаты направили «Письмо утешения», в котором признали, что «Роснефть» в ФРГ была полностью отделена от российской материнской компании.

23 октября 2025 года американское министерство финансов объявило о введении санкций против крупнейших нефтяных компаний России. Они были включены в черный список на основании указа 14024 за деятельность в энергетическом секторе экономики РФ. В заявлении ведомства говорилось, что «Роснефть» и «Лукойл» включены в санкционный список на основании указа 14024 за то, что они ведут или вели деятельность в энергетическом секторе экономики России.

Инвестиции под угрозой: Персидский залив платит за войну США и Ирана
Инвестиции под угрозой: Персидский залив платит за войну США и Ирана
18:18 565
Иран выбрасывает белый флаг. Но США не собираются останавливаться
Иран выбрасывает белый флаг. Но США не собираются останавливаться обновлено 18:03
18:03 4482
Удар в ватерлинию: контейнеровоз вспыхнул в Ормузе
Удар в ватерлинию: контейнеровоз вспыхнул в Ормузе
18:09 974
Глава Пентагона: Руководство Ирана мертво
Глава Пентагона: Руководство Ирана мертво обновлено 17:58
17:58 1991
США выводят «Роснефть» из-под санкций
США выводят «Роснефть» из-под санкций
17:33 1785
Планировавший покушение на Трампа ликвидирован
Планировавший покушение на Трампа ликвидирован
17:33 1585
Пашинян впервые прокомментировал события в Иране
Пашинян впервые прокомментировал события в Иране
17:26 1844
Что происходит в Катаре?
Что происходит в Катаре?
16:55 1999
Застрявшие в Дохе азербайджанцы взывают о помощи
Застрявшие в Дохе азербайджанцы взывают о помощи ФОТО; ВИДЕО
16:59 2420
«Ответим всем»: Иран грозит израильским посольствам в регионе
«Ответим всем»: Иран грозит израильским посольствам в регионе ВИДЕО; обновлено 18:25
18:25 3037
Турция сбила баллистическую ракету из Ирана. В Анкаре пригрозили ответить
Турция сбила баллистическую ракету из Ирана. В Анкаре пригрозили ответить фото; обновлено 17:14
17:14 5138

ЭТО ВАЖНО

Инвестиции под угрозой: Персидский залив платит за войну США и Ирана
Инвестиции под угрозой: Персидский залив платит за войну США и Ирана
18:18 565
Иран выбрасывает белый флаг. Но США не собираются останавливаться
Иран выбрасывает белый флаг. Но США не собираются останавливаться обновлено 18:03
18:03 4482
Удар в ватерлинию: контейнеровоз вспыхнул в Ормузе
Удар в ватерлинию: контейнеровоз вспыхнул в Ормузе
18:09 974
Глава Пентагона: Руководство Ирана мертво
Глава Пентагона: Руководство Ирана мертво обновлено 17:58
17:58 1991
США выводят «Роснефть» из-под санкций
США выводят «Роснефть» из-под санкций
17:33 1785
Планировавший покушение на Трампа ликвидирован
Планировавший покушение на Трампа ликвидирован
17:33 1585
Пашинян впервые прокомментировал события в Иране
Пашинян впервые прокомментировал события в Иране
17:26 1844
Что происходит в Катаре?
Что происходит в Катаре?
16:55 1999
Застрявшие в Дохе азербайджанцы взывают о помощи
Застрявшие в Дохе азербайджанцы взывают о помощи ФОТО; ВИДЕО
16:59 2420
«Ответим всем»: Иран грозит израильским посольствам в регионе
«Ответим всем»: Иран грозит израильским посольствам в регионе ВИДЕО; обновлено 18:25
18:25 3037
Турция сбила баллистическую ракету из Ирана. В Анкаре пригрозили ответить
Турция сбила баллистическую ракету из Ирана. В Анкаре пригрозили ответить фото; обновлено 17:14
17:14 5138
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться