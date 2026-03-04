Глава Пентагона: Руководство Ирана мертво

Соединенные Штаты перейдут на применение менее продвинутых боеприпасов в военной операции против Ирана, их запасы у Вашингтона почти не ограничены. Об этом заявил на пресс-конференции глава Пентагона Пит Хегсет. «Мы будем использовать 500-фунтовые, 1000-фунтовые и 2000-фунтовые высокоточные бомбы с наведением посредством лазера и GPS, запасы которых у нас почти не ограничены. Поначалу мы использовали более продвинутые боеприпасы, однако больше не нуждаемся в них», - сказал он, указав, что вместе с тем запасы продвинутых вооружений, в том числе ракет Patriot, остаются на очень высоком уровне. Также глава Пентагона заявил, что планов задействовать принцип коллективной обороны НАТО в связи с операцией против Ирана у США нет. По его словам, сбитие иранской ракеты над территорией Турции не приведет к задействованию пятой статьи НАТО. «Мы в курсе ситуации, однако нет никаких признаков того, что это приведет к активации пятой статьи», — заявил министр. Он отметил, что США перед ударами по Ирану вывели 90% американских военнослужащих со своих баз, находящихся в зоне досягаемости имеющихся у Тегерана вооружений.

«До того как мы публично нарастили наступательную мощь, мы, не привлекая к этому внимания, убедились, что готовы к обеспечению обороны, - сказал он. - По мере наращивания наступательной мощи мы перебросили большую часть американских военных, свыше 90% американцев, которые находились на наших базах, с опасных участков, чтобы они были вне досягаемости ударов со стороны Ирана», - заявил Хегсет. Кроме того, он заявил, что основной боевой корабль ВМС Ирана был торпедирован в Персидском заливе американской субмариной. «Вчера в Индийском океане американская подводная лодка потопила иранский боевой корабль, который полагал, что находится в безопасности в международных водах. Вместо этого он был потоплен при помощи торпеды. Это первое потопление корабля противника торпедой со времен Второй мировой войны», - сказал министр войны США. По его словам, США активно применяют вооружения с ИИ в ходе операции против Ирана. Глава Пентагона утверждает, что Иран потерял возможность массированного запуска баллистических ракет. «Высшее руководство Ирана мертво. Так называемый правящий совет, который мог бы выбрать преемника, мертв, пропал без вести или находится в бункерах. Генералы, офицеры среднего звена и рядовые не могут общаться или разговаривать. Враг больше не может запускать такое количество ракет, как раньше. Таким образом, наша система противовоздушной обороны и аналогичные системы наших союзников имеют достаточно возможностей: мы можем легко вести эту борьбу столько, сколько нам нужно», - сказал Хегсет на пресс-конференции. Глава Пентагона также анонсировал ускорение темпов операции в отношении Ирана. По его словам, США вскоре будут проводить атаки с большей частотой и интенсивностью, в регион перебрасываются дополнительные американские истребители и бомбардировщики. «На подходе еще больше волн [атак] большей силы. Мы только начинаем. Мы ускоряемся, а не замедляемся, - сказал он. - Еще больше бомбардировщиков и истребителей прибывают уже сегодня», - заявил Хегсет. По его словам, «количество запущенных Ираном баллистических ракет с первого дня боевых действий сократилось на 86%, причем только за последние 24 часа снижение составило 23%, а количество запущенных ими дронов-камикадзе сократилось на 73%».

*** 17:37 Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что в ближайшие дни США и Израиль намерены установить полный контроль над воздушным пространством Ирана.