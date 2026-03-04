USD 1.7000
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета

Удар в ватерлинию: контейнеровоз вспыхнул в Ормузе

Контейнеровоз в Ормузском проливе у побережья Омана загорелся после попадания в него снаряда. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKTMO).

По данным UKTMO, в момент происшествия контейнеровоз находился примерно в двух морских милях к северу от побережья Омана. Во время прохода через Ормузский пролив в корпус судна, чуть выше ватерлинии, попал неизвестный снаряд, после чего в машинном отделении вспыхнул пожар.

«О воздействии на окружающую среду не сообщается. Власти проводят расследование. Судам рекомендуется соблюдать осторожность при движении и сообщать о любой подозрительной активности», – говорится в сообщении.

Как отмечает Al Arabiya, это уже четвертый зафиксированный инцидент в акватории региона за последние сутки – ранее снаряды поразили еще три судна у берегов ОАЭ и Омана.

Утром 4 марта UKTMO информировал об атаке на корабль вблизи побережья ОАЭ.

28 февраля, после начала военной операции США и Израиля против Ирана, агентство Reuters сообщило о перекрытии Ормузского пролива. Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявляло, что пролив остается открытым для судоходства. В Тегеране в то же время утверждают, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) полностью контролирует эту акваторию.

