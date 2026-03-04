Инвестиции под угрозой: Персидский залив платит за войну США и Ирана

Иранские удары по отелям, аэропортам и другим гражданским объектам в странах Персидского залива – Бахрейне, Кувейте, Омане, Катаре, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) – делают эти места небезопасными для граждан США. Об этом газете Financial Times сообщил иранский источник, «близкий к режиму».

По его утверждению, удары по отелям в Дубае преследуют цель сделать «любое место, где размещаются американцы, небезопасным, никто не захочет там останавливаться».

Источник издания добавил, что обеспеченные нефтью соседи Ирана в Персидском заливе теперь «столкнутся с повышенным инвестиционным риском». Как пояснил собеседник, инвесторы будут опасаться вкладывать средства в регион: «Вы находитесь рядом с Ираном, и в любой момент ракета может упасть посреди вашей страны».

Нанося удары по государствам Залива, которые прежде пытались убедить президента США Дональда Трампа в необходимости диалога с Тегераном и сами выступали за снижение напряженности, иранское руководство рискует усилить собственную изоляцию и подтолкнуть соседей к поддержке американо-израильской кампании, пишет Financial Times. Некоторые аналитики, отмечает газета, расценивают такие шаги как проявление безрассудства и иррациональности.

Атаки Тегерана на страны Персидского залива последовали в ответ на военную операцию США и Израиля, начавшуюся 28 февраля. В ходе нее был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а удары наносились по военной и ядерной инфраструктуре страны. В Иране заявляют, что целями в регионе являются исключительно военные объекты США, однако сообщалось и о попаданиях по гражданской инфраструктуре — в том числе по аэропортам в ОАЭ, Бахрейне и Катаре, а также по отелю Бурдж-аль-Араб в Дубае. Кроме того, иранские беспилотники приближались к небоскребу Бурдж-Халифа и падали в районе Палм-Джумейра.

Страны Персидского залива в свою очередь предупредили о возможных ответных шагах. В совместном заявлении подчеркивается, что в условиях «необоснованной иранской агрессии» они примут «все необходимые меры для защиты своей безопасности и стабильности, включая право на ответные действия». Глава МИД Турции Хакан Фидан позднее сообщил о тайных ответных мерах стран Залива на удары Ирана, отметив при этом, что официальных подтверждений этим действиям пока нет.