Дело Замина Заки: прокурор требует восемь лет

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось следствие по уголовному делу одного из обвиняемых по «делу НПО» — социального работника и правозащитника Замина Заки.

Как сообщает haqqin.az, на заседании под председательством судьи Эльмина Рустамова прокурор потребовал приговорить Замина Заки к 8 годам лишения свободы.

Судебное заседание продолжится 11 марта.

Отметим, что Замину Заки предъявлены обвинения по статьям 313 (служебный подлог), 193-1.3.2 (легализация денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем, совершенная в крупном размере) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса Азербайджана. Согласно обвинению, подсудимый легализовал денежные средства на сумму более 50 тысяч манатов.