Нота протеста от Кувейта: удары из Ирака признаны агрессией

МИД Кувейта передал ноту протеста временному поверенному в делах Ирака из-за нападений иракских вооруженных формирований на кувейтскую территорию. Об этом говорится в официальном сообщении внешнеполитического ведомства Кувейта.

«Совершение нападений на Государство Кувейт с территории Ирака или любой соседней страны считается актом агрессии по международному праву и нарушает принципы территориальной целостности», – предупредил иракского дипломата заместитель министра иностранных дел Азиз ад-Дайхани. Он «подчеркнул важность принятия Республикой Ирак практических мер для пресечения этих нападений».

Согласно информации МИД Кувейта, 3 марта иракские шиитские вооруженные формирования нанесли удары по кувейтской территории, что «привело к жертвам среди гражданского населения и военнослужащих, а также к значительным материальным потерям и ущербу».