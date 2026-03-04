USD 1.7000
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета

Нота протеста от Кувейта: удары из Ирака признаны агрессией

18:47 114

МИД Кувейта передал ноту протеста временному поверенному в делах Ирака из-за нападений иракских вооруженных формирований на кувейтскую территорию. Об этом говорится в официальном сообщении внешнеполитического ведомства Кувейта.

«Совершение нападений на Государство Кувейт с территории Ирака или любой соседней страны считается актом агрессии по международному праву и нарушает принципы территориальной целостности», – предупредил иракского дипломата заместитель министра иностранных дел Азиз ад-Дайхани. Он «подчеркнул важность принятия Республикой Ирак практических мер для пресечения этих нападений».

Согласно информации МИД Кувейта, 3 марта иракские шиитские вооруженные формирования нанесли удары по кувейтской территории, что «привело к жертвам среди гражданского населения и военнослужащих, а также к значительным материальным потерям и ущербу».

Инвестиции под угрозой: Персидский залив платит за войну США и Ирана
Инвестиции под угрозой: Персидский залив платит за войну США и Ирана
18:18 571
Иран выбрасывает белый флаг. Но США не собираются останавливаться
Иран выбрасывает белый флаг. Но США не собираются останавливаться обновлено 18:03
18:03 4491
Удар в ватерлинию: контейнеровоз вспыхнул в Ормузе
Удар в ватерлинию: контейнеровоз вспыхнул в Ормузе
18:09 985
Глава Пентагона: Руководство Ирана мертво
Глава Пентагона: Руководство Ирана мертво обновлено 17:58
17:58 2000
США выводят «Роснефть» из-под санкций
США выводят «Роснефть» из-под санкций
17:33 1795
Планировавший покушение на Трампа ликвидирован
Планировавший покушение на Трампа ликвидирован
17:33 1593
Пашинян впервые прокомментировал события в Иране
Пашинян впервые прокомментировал события в Иране
17:26 1854
Что происходит в Катаре?
Что происходит в Катаре?
16:55 2006
Застрявшие в Дохе азербайджанцы взывают о помощи
Застрявшие в Дохе азербайджанцы взывают о помощи ФОТО; ВИДЕО
16:59 2429
«Ответим всем»: Иран грозит израильским посольствам в регионе
«Ответим всем»: Иран грозит израильским посольствам в регионе ВИДЕО; обновлено 18:25
18:25 3043
Турция сбила баллистическую ракету из Ирана. В Анкаре пригрозили ответить
Турция сбила баллистическую ракету из Ирана. В Анкаре пригрозили ответить фото; обновлено 17:14
17:14 5145

