Иран готов воевать без колебаний

Информация американской газеты The New York Times о том, что после атаки Израиля и США на Иран Тегеран якобы был готов обсуждать прекращение огня и передал сигнал американской стороне через посредников, не соответствует действительности. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источники.

«Статья в The New York Times - полная ложь и ведение психологической войны», - приводит агентство слова неназванного чиновника.

Он также добавил, что Иран «продолжит без колебаний» отвечать на удары ВС Израиля и США.

Ранее The New York Times со ссылкой на чиновников, осведомленных о ситуации, сообщала, что, несмотря на публичные заявления, в которых выжившие лидеры Ирана решительно отказываются вести переговоры с президентом США Дональдом Трампом для прекращения американо-израильского наступления на их страну, уже на следующий день после начала атак оперативники Министерства разведки Ирана через посредников обратились к Центральному разведывательному управлению США с предложением обсудить условия прекращения конфликта.