Полеты приостановили: 23 тысячи россиян застряли на Ближнем Востоке

Российские авиакомпании временно приостановили продажу билетов в страны Ближнего Востока до 7 марта включительно. Об этом на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства сообщил вице-премьер Виталий Савельев.

«Российскими авиакомпаниями в моменте была приостановлена продажа билетов в страны Ближнего Востока до 7 марта включительно. Мы приняли такое решение досрочно, потому что понимали, что обстановка не контролируется, и вывоз граждан – а там 23 тысячи, по оценкам Минэкономразвития, наших туристов и транзитников – это очень большой объем пассажиров», — сказал он.