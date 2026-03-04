USD 1.7000
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета

Полеты приостановили: 23 тысячи россиян застряли на Ближнем Востоке

19:13 1035

Российские авиакомпании временно приостановили продажу билетов в страны Ближнего Востока до 7 марта включительно. Об этом на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства сообщил вице-премьер Виталий Савельев.

«Российскими авиакомпаниями в моменте была приостановлена продажа билетов в страны Ближнего Востока до 7 марта включительно. Мы приняли такое решение досрочно, потому что понимали, что обстановка не контролируется, и вывоз граждан – а там 23 тысячи, по оценкам Минэкономразвития, наших туристов и транзитников – это очень большой объем пассажиров», — сказал он.

Совет экспертов Ирана уничтожен
Совет экспертов Ирана уничтожен видео; обновлено 19:49
19:49 14143
Пезешкиан обратился к соседним странам
Пезешкиан обратился к соседним странам
20:20 211
Атаки США на Иран оставили Китай без нефти
Атаки США на Иран оставили Китай без нефти Politico
20:06 446
Еще одна страна может начать бомбить Иран
Еще одна страна может начать бомбить Иран
19:58 877
«Следи за языком»: Уолтц пригрозил иранскому дипломату
«Следи за языком»: Уолтц пригрозил иранскому дипломату видео
19:57 933
Наследник из пепла: как сын мертвого Хаменеи взошел на трон в «мертвом» Тегеране?
Наследник из пепла: как сын мертвого Хаменеи взошел на трон в «мертвом» Тегеране? горячая тема
18:41 3001
Лариджани о «500 убитых американцах»
Лариджани о «500 убитых американцах»
19:34 1105
Полеты приостановили: 23 тысячи россиян застряли на Ближнем Востоке
Полеты приостановили: 23 тысячи россиян застряли на Ближнем Востоке
19:13 1036
Иран готов воевать без колебаний
Иран готов воевать без колебаний
19:09 1468
Инвестиции под угрозой: Персидский залив платит за войну США и Ирана
Инвестиции под угрозой: Персидский залив платит за войну США и Ирана
18:18 1327
Иран выбрасывает белый флаг. Но США не собираются останавливаться
Иран выбрасывает белый флаг. Но США не собираются останавливаться обновлено 18:03
18:03 6200

