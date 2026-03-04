USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Новость дня
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета

Перенос плана: Израиль ударил по Ирану раньше сроков

19:19 694

Военную операцию против Ирана изначально планировали провести в середине года, однако обстоятельства вынудили перенести ее на февраль, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

«Операция (против Ирана - ред.) была запланирована на середину года, но в связи с развитием событий и обстоятельствами, в первую очередь с тем, что произошло внутри Ирана, и позицией президента США (Дональда Трампа), а также с возможностью провести здесь комбинированную операцию возникла необходимость перенести все на февраль», – сказал Кац, чьи слова привела пресс-служба министерства.

Совет экспертов Ирана уничтожен
Совет экспертов Ирана уничтожен видео; обновлено 19:49
19:49 14147
Пезешкиан обратился к соседним странам
Пезешкиан обратился к соседним странам
20:20 215
Атаки США на Иран оставили Китай без нефти
Атаки США на Иран оставили Китай без нефти Politico
20:06 448
Еще одна страна может начать бомбить Иран
Еще одна страна может начать бомбить Иран
19:58 879
«Следи за языком»: Уолтц пригрозил иранскому дипломату
«Следи за языком»: Уолтц пригрозил иранскому дипломату видео
19:57 937
Наследник из пепла: как сын мертвого Хаменеи взошел на трон в «мертвом» Тегеране?
Наследник из пепла: как сын мертвого Хаменеи взошел на трон в «мертвом» Тегеране? горячая тема
18:41 3004
Лариджани о «500 убитых американцах»
Лариджани о «500 убитых американцах»
19:34 1107
Полеты приостановили: 23 тысячи россиян застряли на Ближнем Востоке
Полеты приостановили: 23 тысячи россиян застряли на Ближнем Востоке
19:13 1036
Иран готов воевать без колебаний
Иран готов воевать без колебаний
19:09 1469
Инвестиции под угрозой: Персидский залив платит за войну США и Ирана
Инвестиции под угрозой: Персидский залив платит за войну США и Ирана
18:18 1327
Иран выбрасывает белый флаг. Но США не собираются останавливаться
Иран выбрасывает белый флаг. Но США не собираются останавливаться обновлено 18:03
18:03 6201

ЭТО ВАЖНО

Совет экспертов Ирана уничтожен
Совет экспертов Ирана уничтожен видео; обновлено 19:49
19:49 14147
Пезешкиан обратился к соседним странам
Пезешкиан обратился к соседним странам
20:20 215
Атаки США на Иран оставили Китай без нефти
Атаки США на Иран оставили Китай без нефти Politico
20:06 448
Еще одна страна может начать бомбить Иран
Еще одна страна может начать бомбить Иран
19:58 879
«Следи за языком»: Уолтц пригрозил иранскому дипломату
«Следи за языком»: Уолтц пригрозил иранскому дипломату видео
19:57 937
Наследник из пепла: как сын мертвого Хаменеи взошел на трон в «мертвом» Тегеране?
Наследник из пепла: как сын мертвого Хаменеи взошел на трон в «мертвом» Тегеране? горячая тема
18:41 3004
Лариджани о «500 убитых американцах»
Лариджани о «500 убитых американцах»
19:34 1107
Полеты приостановили: 23 тысячи россиян застряли на Ближнем Востоке
Полеты приостановили: 23 тысячи россиян застряли на Ближнем Востоке
19:13 1036
Иран готов воевать без колебаний
Иран готов воевать без колебаний
19:09 1469
Инвестиции под угрозой: Персидский залив платит за войну США и Ирана
Инвестиции под угрозой: Персидский залив платит за войну США и Ирана
18:18 1327
Иран выбрасывает белый флаг. Но США не собираются останавливаться
Иран выбрасывает белый флаг. Но США не собираются останавливаться обновлено 18:03
18:03 6201
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться