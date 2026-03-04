Перенос плана: Израиль ударил по Ирану раньше сроков

Военную операцию против Ирана изначально планировали провести в середине года, однако обстоятельства вынудили перенести ее на февраль, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

«Операция (против Ирана - ред.) была запланирована на середину года, но в связи с развитием событий и обстоятельствами, в первую очередь с тем, что произошло внутри Ирана, и позицией президента США (Дональда Трампа), а также с возможностью провести здесь комбинированную операцию возникла необходимость перенести все на февраль», – сказал Кац, чьи слова привела пресс-служба министерства.