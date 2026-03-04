Ормуз закрыт. Алюминий взлетел

Стоимость фьючерсов на алюминий впервые с 2022 года превысила $3400 за тонну, следует из данных Лондонской биржи металлов (LME).

К 18:45 по Баку стоимость фьючерса выросла на 3,03% - до $3349,5 за тонну. На пике роста днем в среду стоимость фьючерса на алюминий достигала $3418 за тонну (+4,37%).

Накануне производитель алюминия в Бахрейне Aluminium Bahrain (Alba) объявил о форс-мажоре по своим контрактам, поскольку не может осуществлять отгрузку алюминиевой продукции из-за ситуации в Ормузском проливе.

После начала военной операции США и Израиля против Ирана власти исламской республики объявили о введении запрета на передвижение судов через Ормузский пролив. Корпус стражей исламской революции пригрозил, что Иран будет сжигать все корабли, которые попытаются пройти через Ормузский пролив.