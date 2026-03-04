Лариджани о «500 убитых американцах»

Более 500 американских военных якобы погибли за время конфликта с Ираном. Об этом заявил секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани в соцсети Х.

«Сейчас же давайте подсчитаем: с более чем 500 убитыми американскими военными, кто же превыше всего — США или Израиль?» — написал Лариджани в соцсети X, делая отсылку к лозунгу властей США «Америка превыше всего».

В своем посте секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана пишет, что Дональд Трамп ввел США в войну с Ираном из-за «клоунады Нетаньяху», и что США должны решить, что важнее - «Америка прежде всего» или «Израиль прежде всего».



Лариджани добавил: «Дело продолжается, и мученичество Имама Хаменеи будет для вас тяжелой расплатой».