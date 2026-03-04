USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Новость дня
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета

Лариджани о «500 убитых американцах»

19:34 1114

Более 500 американских военных якобы погибли за время конфликта с Ираном. Об этом заявил секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани в соцсети Х.

 «Сейчас же давайте подсчитаем: с более чем 500 убитыми американскими военными, кто же превыше всего — США или Израиль?» — написал Лариджани в соцсети X, делая отсылку к лозунгу властей США «Америка превыше всего».

В своем посте секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана пишет, что Дональд Трамп ввел США в войну с Ираном из-за «клоунады Нетаньяху», и что США должны решить, что важнее - «Америка прежде всего» или «Израиль прежде всего».

Лариджани добавил: «Дело продолжается, и мученичество Имама Хаменеи будет для вас тяжелой расплатой».

Совет экспертов Ирана уничтожен
Совет экспертов Ирана уничтожен видео; обновлено 19:49
19:49 14155
Пезешкиан обратился к соседним странам
Пезешкиан обратился к соседним странам
20:20 221
Атаки США на Иран оставили Китай без нефти
Атаки США на Иран оставили Китай без нефти Politico
20:06 450
Еще одна страна может начать бомбить Иран
Еще одна страна может начать бомбить Иран
19:58 885
«Следи за языком»: Уолтц пригрозил иранскому дипломату
«Следи за языком»: Уолтц пригрозил иранскому дипломату видео
19:57 943
Наследник из пепла: как сын мертвого Хаменеи взошел на трон в «мертвом» Тегеране?
Наследник из пепла: как сын мертвого Хаменеи взошел на трон в «мертвом» Тегеране? горячая тема
18:41 3006
Лариджани о «500 убитых американцах»
Лариджани о «500 убитых американцах»
19:34 1115
Полеты приостановили: 23 тысячи россиян застряли на Ближнем Востоке
Полеты приостановили: 23 тысячи россиян застряли на Ближнем Востоке
19:13 1038
Иран готов воевать без колебаний
Иран готов воевать без колебаний
19:09 1471
Инвестиции под угрозой: Персидский залив платит за войну США и Ирана
Инвестиции под угрозой: Персидский залив платит за войну США и Ирана
18:18 1328
Иран выбрасывает белый флаг. Но США не собираются останавливаться
Иран выбрасывает белый флаг. Но США не собираются останавливаться обновлено 18:03
18:03 6204

ЭТО ВАЖНО

Совет экспертов Ирана уничтожен
Совет экспертов Ирана уничтожен видео; обновлено 19:49
19:49 14155
Пезешкиан обратился к соседним странам
Пезешкиан обратился к соседним странам
20:20 221
Атаки США на Иран оставили Китай без нефти
Атаки США на Иран оставили Китай без нефти Politico
20:06 450
Еще одна страна может начать бомбить Иран
Еще одна страна может начать бомбить Иран
19:58 885
«Следи за языком»: Уолтц пригрозил иранскому дипломату
«Следи за языком»: Уолтц пригрозил иранскому дипломату видео
19:57 943
Наследник из пепла: как сын мертвого Хаменеи взошел на трон в «мертвом» Тегеране?
Наследник из пепла: как сын мертвого Хаменеи взошел на трон в «мертвом» Тегеране? горячая тема
18:41 3006
Лариджани о «500 убитых американцах»
Лариджани о «500 убитых американцах»
19:34 1115
Полеты приостановили: 23 тысячи россиян застряли на Ближнем Востоке
Полеты приостановили: 23 тысячи россиян застряли на Ближнем Востоке
19:13 1038
Иран готов воевать без колебаний
Иран готов воевать без колебаний
19:09 1471
Инвестиции под угрозой: Персидский залив платит за войну США и Ирана
Инвестиции под угрозой: Персидский залив платит за войну США и Ирана
18:18 1328
Иран выбрасывает белый флаг. Но США не собираются останавливаться
Иран выбрасывает белый флаг. Но США не собираются останавливаться обновлено 18:03
18:03 6204
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться