Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета

«Следи за языком»: Уолтц пригрозил иранскому дипломату

19:57

Американский посол Майк Уолтц на экстренном заседании Совета Безопасности ООН вступил в конфликт с постпредом Ирана при международной организации Саидом Иравани. Об этом сообщает издание RawStory.

Уолтц во время выступления напомнил о распоряжении президента США Дональда Трампа о нанесении совместных с Израилем авиаударов, в результате которых погибли верховный лидер Ирана Али Хаменеи и другие высокопоставленные руководители. Иранский представитель в ответ призвал членов американской делегации «быть вежливыми».

«Честно говоря, я не собираюсь отвечать на это вновь, особенно учитывая, что этот представитель сидит здесь, представляя режим, который убил десятки тысяч собственных граждан и заключил в тюрьмы многих других лишь за желание свободы от вашей тирании», – сказал Уолтц на заседании.

Позже в ходе интервью Fox News американский дипломат предупредил Иравани. Уолтц отметил, что иранскому послу следует быть осторожным, находясь в Нью-Йорке, хотя ООН считается международной территорией.

«Я не могу назвать точное число американских военных, убитых иранцами лично или через их прокси. Я – «зеленый берет», это не мой первый бой, и ему стоит внимательнее подбирать слова, находясь на американской земле. И на этом я остановлюсь», – сказал Уолтц.

