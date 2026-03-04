Атаки США на Иран оставили Китай без нефти

США своими действиями – атакой на Венесуэлу и военной операцией против Ирана – осложнили поставки нефти в Китай, сообщает портал Politico со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

«Почти вся иранская нефть и более половины венесуэльской в прошлом году ушли в Китай... Вместе обе страны обеспечивали около 17% китайского импорта нефти... Китай... уже начал сокращать свой импорт из Ирана в 2026 году», – говорится в материале.

По данным публикации, примерно половина всего китайского импорта нефти поступала из стран, столкнувшихся с перебоями в торговле. Помимо Ирана и Венесуэлы, речь идет о еще пяти странах-партнерах Китая, чья логистика была связана с Ормузским проливом, о закрытии которого ранее объявил Иран.

После начала военной операции США и Израиля против Ирана власти исламской республики ввели запрет на движение судов через Ормузский пролив. Корпус стражей исламской революции предупредил, что Иран будет уничтожать все корабли, пытающиеся пройти через стратегический водный путь.