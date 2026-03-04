USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Новость дня
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета

«Большая проблема»: американская ПВО против иранских беспилотников

20:16 230

Военные США на встрече с законодателями в Конгрессе США заявили, что американские системы противовоздушной обороны не могут обеспечить перехват всех иранских беспилотников. Об этом сообщает телекомпания CNN.

По ее сведениям, в ходе закрытого брифинга в Конгрессе во вторник военный министр США Пит Хегсет и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн признали, что беспилотники представляют намного «большую проблему», чем предполагалось ранее, и системы ПВО не в состоянии перехватывать каждый дрон. В частности, отмечалось, что, в отличие от баллистических ракет, беспилотники способны лететь медленно и низко, что помогает им преодолевать системы ПВО.

CNN уточнил, что американские военные развеяли обеспокоенность данной проблемой и указали, что союзники США в Персидском заливе наращивают арсеналы средств перехвата.

А газета The Washington Post со ссылкой на источники пишет, что военные США при проведении операции против Ирана быстро истощают запасы высокоточных боеприпасов и ракет-перехватчиков, что может снизить эффективность американских средств ПВО.

Согласно публикации, Пентагон быстро расходует запасы своих высокоточных вооружений. В то же время США применяют новейшие ракеты-перехватчики с такой скоростью, что американским военным, возможно, в течение нескольких дней придется выбирать, какие цели перехватывать, говорится в материале. По сведениям издания, США уже израсходовали «сотни единиц новейших боеприпасов, включая перехватчики для ЗРК Patriot и (систем ПРО) THAAD», а также ракеты Tomahawk. Как отметил один из источников, «скорость, с которой американские военные расходуют самые современные боеприпасы, снизилась по сравнению с первым днем конфликта», однако это снижение было незначительным.

Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет заявил на пресс-конференции, что США перейдут на применение менее современных боеприпасов в военной операции против Ирана. Он отметил, что Вашингтон обладает практически неограниченным запасом этих вооружений, а также заверил, что запасы ракет для комплексов Patriot остаются на очень высоком уровне.

Совет экспертов Ирана уничтожен
Совет экспертов Ирана уничтожен видео; обновлено 19:49
19:49 14170
Пезешкиан обратился к соседним странам
Пезешкиан обратился к соседним странам
20:20 240
Атаки США на Иран оставили Китай без нефти
Атаки США на Иран оставили Китай без нефти Politico
20:06 456
Еще одна страна может начать бомбить Иран
Еще одна страна может начать бомбить Иран
19:58 896
«Следи за языком»: Уолтц пригрозил иранскому дипломату
«Следи за языком»: Уолтц пригрозил иранскому дипломату видео
19:57 957
Наследник из пепла: как сын мертвого Хаменеи взошел на трон в «мертвом» Тегеране?
Наследник из пепла: как сын мертвого Хаменеи взошел на трон в «мертвом» Тегеране? горячая тема
18:41 3013
Лариджани о «500 убитых американцах»
Лариджани о «500 убитых американцах»
19:34 1124
Полеты приостановили: 23 тысячи россиян застряли на Ближнем Востоке
Полеты приостановили: 23 тысячи россиян застряли на Ближнем Востоке
19:13 1040
Иран готов воевать без колебаний
Иран готов воевать без колебаний
19:09 1474
Инвестиции под угрозой: Персидский залив платит за войну США и Ирана
Инвестиции под угрозой: Персидский залив платит за войну США и Ирана
18:18 1329
Иран выбрасывает белый флаг. Но США не собираются останавливаться
Иран выбрасывает белый флаг. Но США не собираются останавливаться обновлено 18:03
18:03 6211

ЭТО ВАЖНО

Совет экспертов Ирана уничтожен
Совет экспертов Ирана уничтожен видео; обновлено 19:49
19:49 14170
Пезешкиан обратился к соседним странам
Пезешкиан обратился к соседним странам
20:20 240
Атаки США на Иран оставили Китай без нефти
Атаки США на Иран оставили Китай без нефти Politico
20:06 456
Еще одна страна может начать бомбить Иран
Еще одна страна может начать бомбить Иран
19:58 896
«Следи за языком»: Уолтц пригрозил иранскому дипломату
«Следи за языком»: Уолтц пригрозил иранскому дипломату видео
19:57 957
Наследник из пепла: как сын мертвого Хаменеи взошел на трон в «мертвом» Тегеране?
Наследник из пепла: как сын мертвого Хаменеи взошел на трон в «мертвом» Тегеране? горячая тема
18:41 3013
Лариджани о «500 убитых американцах»
Лариджани о «500 убитых американцах»
19:34 1124
Полеты приостановили: 23 тысячи россиян застряли на Ближнем Востоке
Полеты приостановили: 23 тысячи россиян застряли на Ближнем Востоке
19:13 1040
Иран готов воевать без колебаний
Иран готов воевать без колебаний
19:09 1474
Инвестиции под угрозой: Персидский залив платит за войну США и Ирана
Инвестиции под угрозой: Персидский залив платит за войну США и Ирана
18:18 1329
Иран выбрасывает белый флаг. Но США не собираются останавливаться
Иран выбрасывает белый флаг. Но США не собираются останавливаться обновлено 18:03
18:03 6211
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться