«Большая проблема»: американская ПВО против иранских беспилотников

По ее сведениям, в ходе закрытого брифинга в Конгрессе во вторник военный министр США Пит Хегсет и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн признали, что беспилотники представляют намного «большую проблему», чем предполагалось ранее, и системы ПВО не в состоянии перехватывать каждый дрон. В частности, отмечалось, что, в отличие от баллистических ракет, беспилотники способны лететь медленно и низко, что помогает им преодолевать системы ПВО.

CNN уточнил, что американские военные развеяли обеспокоенность данной проблемой и указали, что союзники США в Персидском заливе наращивают арсеналы средств перехвата.

А газета The Washington Post со ссылкой на источники пишет, что военные США при проведении операции против Ирана быстро истощают запасы высокоточных боеприпасов и ракет-перехватчиков, что может снизить эффективность американских средств ПВО.

Согласно публикации, Пентагон быстро расходует запасы своих высокоточных вооружений. В то же время США применяют новейшие ракеты-перехватчики с такой скоростью, что американским военным, возможно, в течение нескольких дней придется выбирать, какие цели перехватывать, говорится в материале. По сведениям издания, США уже израсходовали «сотни единиц новейших боеприпасов, включая перехватчики для ЗРК Patriot и (систем ПРО) THAAD», а также ракеты Tomahawk. Как отметил один из источников, «скорость, с которой американские военные расходуют самые современные боеприпасы, снизилась по сравнению с первым днем конфликта», однако это снижение было незначительным.

Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет заявил на пресс-конференции, что США перейдут на применение менее современных боеприпасов в военной операции против Ирана. Он отметил, что Вашингтон обладает практически неограниченным запасом этих вооружений, а также заверил, что запасы ракет для комплексов Patriot остаются на очень высоком уровне.