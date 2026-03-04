USD 1.7000
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета

Пезешкиан обратился к соседним странам

Тегеран уважает суверенитет стран Ближнего Востока и считает безопасность региона коллективной задачей, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в обращении к соседним государствам.

«Ваши Величества, главы государств дружественных и соседних стран, мы стремились дипломатическим путем предотвратить войну, но американо-сионистская военная агрессия не оставила нам иного выбора, кроме как защищаться. Мы уважаем ваш суверенитет и считаем, что безопасность и стабильность региона должны быть достигнуты коллективными усилиями его стран», – написал Пезешкиан в соцсети X.

Напомним, с начала операции США и Израиля Иран нанес удары по территории Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Бахрейна, Кувейта, Омана, Иордании и Ирака.

