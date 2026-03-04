USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Новость дня
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета

Большая эвакуация через Азербайджан

20:40 1190

На фоне разворачивающихся на Ближнем Востоке событий продолжается эвакуация из Ирана граждан Азербайджана и других стран.

Так, с 8:00 28 февраля по 18:00 4 марта из Ирана на территорию Азербайджана эвакуированы в общей сложности 1249 человек.

В частности, эвакуированы 400 граждан Китая, 249 граждан России, 256 граждан Азербайджана, 105 граждан Таджикистана, 80 граждан Пакистана, 46 граждан Омана, 18 граждан Саудовской Аравии, 9 граждан Грузии, 7 граждан Беларуси, по 6 граждан ОАЭ и Словакии, 5 граждан Сербии, по 4 гражданина Ирана, Иордании, Швейцарии, Нигерии, Японии и так далее. 

Перехват иранской ракеты: Турция в контакте с НАТО
Перехват иранской ракеты: Турция в контакте с НАТО фото; обновлено 21:35
21:35 8391
Курдов хотят бросить на Иран… Как на Ирак и Сирию
Курдов хотят бросить на Иран… Как на Ирак и Сирию актуальный комментарий
19:38 2547
Израиль разнес штаб-квартиры Ирана: тысячи солдат уничтожены за два дня
Израиль разнес штаб-квартиры Ирана: тысячи солдат уничтожены за два дня видео; обновлено 20:41
20:41 16805
Пезешкиан обратился к соседним странам
Пезешкиан обратился к соседним странам
20:20 2945
Атаки США на Иран оставили Китай без нефти
Атаки США на Иран оставили Китай без нефти Politico
20:06 1614
Еще одна страна может начать бомбить Иран
Еще одна страна может начать бомбить Иран
19:58 3053
«Следи за языком»: Уолтц пригрозил иранскому дипломату
«Следи за языком»: Уолтц пригрозил иранскому дипломату видео
19:57 3025
Наследник из пепла: как сын мертвого Хаменеи взошел на трон в «мертвом» Тегеране?
Наследник из пепла: как сын мертвого Хаменеи взошел на трон в «мертвом» Тегеране? горячая тема
18:41 4289
Лариджани о «500 убитых американцах»
Лариджани о «500 убитых американцах»
19:34 2329
Полеты приостановили: 23 тысячи россиян застряли на Ближнем Востоке
Полеты приостановили: 23 тысячи россиян застряли на Ближнем Востоке
19:13 1687
Иран готов воевать без колебаний
Иран готов воевать без колебаний
19:09 2370

ЭТО ВАЖНО

Перехват иранской ракеты: Турция в контакте с НАТО
Перехват иранской ракеты: Турция в контакте с НАТО фото; обновлено 21:35
21:35 8391
Курдов хотят бросить на Иран… Как на Ирак и Сирию
Курдов хотят бросить на Иран… Как на Ирак и Сирию актуальный комментарий
19:38 2547
Израиль разнес штаб-квартиры Ирана: тысячи солдат уничтожены за два дня
Израиль разнес штаб-квартиры Ирана: тысячи солдат уничтожены за два дня видео; обновлено 20:41
20:41 16805
Пезешкиан обратился к соседним странам
Пезешкиан обратился к соседним странам
20:20 2945
Атаки США на Иран оставили Китай без нефти
Атаки США на Иран оставили Китай без нефти Politico
20:06 1614
Еще одна страна может начать бомбить Иран
Еще одна страна может начать бомбить Иран
19:58 3053
«Следи за языком»: Уолтц пригрозил иранскому дипломату
«Следи за языком»: Уолтц пригрозил иранскому дипломату видео
19:57 3025
Наследник из пепла: как сын мертвого Хаменеи взошел на трон в «мертвом» Тегеране?
Наследник из пепла: как сын мертвого Хаменеи взошел на трон в «мертвом» Тегеране? горячая тема
18:41 4289
Лариджани о «500 убитых американцах»
Лариджани о «500 убитых американцах»
19:34 2329
Полеты приостановили: 23 тысячи россиян застряли на Ближнем Востоке
Полеты приостановили: 23 тысячи россиян застряли на Ближнем Востоке
19:13 1687
Иран готов воевать без колебаний
Иран готов воевать без колебаний
19:09 2370
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться