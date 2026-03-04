Большая эвакуация через Азербайджан

На фоне разворачивающихся на Ближнем Востоке событий продолжается эвакуация из Ирана граждан Азербайджана и других стран.
Так, с 8:00 28 февраля по 18:00 4 марта из Ирана на территорию Азербайджана эвакуированы в общей сложности 1249 человек.
В частности, эвакуированы 400 граждан Китая, 249 граждан России, 256 граждан Азербайджана, 105 граждан Таджикистана, 80 граждан Пакистана, 46 граждан Омана, 18 граждан Саудовской Аравии, 9 граждан Грузии, 7 граждан Беларуси, по 6 граждан ОАЭ и Словакии, 5 граждан Сербии, по 4 гражданина Ирана, Иордании, Швейцарии, Нигерии, Японии и так далее.