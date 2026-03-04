Блэкаут в Ираке: что происходит?

«Электричество пропало во всем Ираке», – передает телеканал, не называя причин произошедшего.

В то же время иракские СМИ отмечают, что причиной массовых перебоев, предположительно, является перегрузка сети.

Накануне в Багдаде прошло совещание по вопросам безопасности с участием начальника штаба иракской армии и руководителей силовых структур. На встрече была подтверждена приверженность страны единому командованию и нейтралитету в любых внешних и региональных конфликтах.

По итогам совещания участники подчеркнули, что территория Ирака не может использоваться для нападений на соседние государства или внешние организации. Кроме того, было введено ограничение на проведение вооруженных демонстраций в оперативных зонах.