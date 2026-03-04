USD 1.7000
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета

Блэкаут в Ираке: что происходит?

20:50 1200

Электричество отключилось во всем Ираке, сообщил телеканал Al Arabiya.

«Электричество пропало во всем Ираке», – передает телеканал, не называя причин произошедшего.

В то же время иракские СМИ отмечают, что причиной массовых перебоев, предположительно, является перегрузка сети.

Накануне в Багдаде прошло совещание по вопросам безопасности с участием начальника штаба иракской армии и руководителей силовых структур. На встрече была подтверждена приверженность страны единому командованию и нейтралитету в любых внешних и региональных конфликтах.

По итогам совещания участники подчеркнули, что территория Ирака не может использоваться для нападений на соседние государства или внешние организации. Кроме того, было введено ограничение на проведение вооруженных демонстраций в оперативных зонах.

Перехват иранской ракеты: Турция в контакте с НАТО
Перехват иранской ракеты: Турция в контакте с НАТО
21:35 8394
Курдов хотят бросить на Иран… Как на Ирак и Сирию
Курдов хотят бросить на Иран… Как на Ирак и Сирию
19:38 2547
Израиль разнес штаб-квартиры Ирана: тысячи солдат уничтожены за два дня
Израиль разнес штаб-квартиры Ирана: тысячи солдат уничтожены за два дня
20:41 16808
Пезешкиан обратился к соседним странам
Пезешкиан обратился к соседним странам
20:20 2948
Атаки США на Иран оставили Китай без нефти
Атаки США на Иран оставили Китай без нефти
20:06 1614
Еще одна страна может начать бомбить Иран
Еще одна страна может начать бомбить Иран
19:58 3055
«Следи за языком»: Уолтц пригрозил иранскому дипломату
«Следи за языком»: Уолтц пригрозил иранскому дипломату
19:57 3027
Наследник из пепла: как сын мертвого Хаменеи взошел на трон в «мертвом» Тегеране?
Наследник из пепла: как сын мертвого Хаменеи взошел на трон в «мертвом» Тегеране?
18:41 4289
Лариджани о «500 убитых американцах»
Лариджани о «500 убитых американцах»
19:34 2330
Полеты приостановили: 23 тысячи россиян застряли на Ближнем Востоке
Полеты приостановили: 23 тысячи россиян застряли на Ближнем Востоке
19:13 1687
Иран готов воевать без колебаний
Иран готов воевать без колебаний
19:09 2371

