Санкции против Ирана еще на год

Президент США Дональд Трамп продлил еще на год действие ряда санкций против Ирана. Соответствующее уведомление опубликовано в Федеральном реестре – официальном сборнике документов правительства США.

Речь идет о санкциях против Ирана, введенных на основании указа, подписанного в 1995 году. В последующие годы данные ограничения неоднократно расширялись, ужесточались и продлевались. В частности, они запрещают компаниям США вести деятельность в нефтегазовом секторе Ирана. Эти меры обосновывались утверждениями о том, что Тегеран поддерживает терроризм.

«Действия и политика властей Ирана, включая распространение, разработку ракетных и иных асимметричных и обычных вооружений, его… агрессивная кампания в регионе, его поддержка террористических группировок и враждебная деятельность Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) и подконтрольных ему сил продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики США», – говорится в документе.

В уведомлении уточняется, что объявленное США в 1995 году «чрезвычайное положение» в отношении Ирана «должно оставаться в силе после 15 марта 2026 года». Как указано, текст уведомления будет официально опубликован в четверг.