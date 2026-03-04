USD 1.7000
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета

Новыми баллистическими ракетами по Ирану

видео
21:03 1126

Центральное командование ВС США (CENTCOM) подтвердило, что в операции «Эпическая ярость» впервые были использованы новые баллистические ракеты малой дальности Precision Strike Missile (PrSM).

Базовая версия PrSM способна поражать цели на расстоянии не менее 500 километров. Армия США ставит целью в перспективе увеличить дальность до 650 километров.

В сообщении CENTCOM говорится, что новые ракеты предоставляют беспрецедентную возможность нанесения ударов вглубь территории противника.

Перехват иранской ракеты: Турция в контакте с НАТО
Перехват иранской ракеты: Турция в контакте с НАТО фото; обновлено 21:35
21:35 8398
Курдов хотят бросить на Иран… Как на Ирак и Сирию
Курдов хотят бросить на Иран… Как на Ирак и Сирию актуальный комментарий
19:38 2548
Израиль разнес штаб-квартиры Ирана: тысячи солдат уничтожены за два дня
Израиль разнес штаб-квартиры Ирана: тысячи солдат уничтожены за два дня видео; обновлено 20:41
20:41 16813
Пезешкиан обратился к соседним странам
Пезешкиан обратился к соседним странам
20:20 2953
Атаки США на Иран оставили Китай без нефти
Атаки США на Иран оставили Китай без нефти Politico
20:06 1615
Еще одна страна может начать бомбить Иран
Еще одна страна может начать бомбить Иран
19:58 3059
«Следи за языком»: Уолтц пригрозил иранскому дипломату
«Следи за языком»: Уолтц пригрозил иранскому дипломату видео
19:57 3030
Наследник из пепла: как сын мертвого Хаменеи взошел на трон в «мертвом» Тегеране?
Наследник из пепла: как сын мертвого Хаменеи взошел на трон в «мертвом» Тегеране? горячая тема
18:41 4291
Лариджани о «500 убитых американцах»
Лариджани о «500 убитых американцах»
19:34 2333
Полеты приостановили: 23 тысячи россиян застряли на Ближнем Востоке
Полеты приостановили: 23 тысячи россиян застряли на Ближнем Востоке
19:13 1690
Иран готов воевать без колебаний
Иран готов воевать без колебаний
19:09 2372

