Новыми баллистическими ракетами по Ирану

Центральное командование ВС США (CENTCOM) подтвердило, что в операции «Эпическая ярость» впервые были использованы новые баллистические ракеты малой дальности Precision Strike Missile (PrSM).
Базовая версия PrSM способна поражать цели на расстоянии не менее 500 километров. Армия США ставит целью в перспективе увеличить дальность до 650 километров.
В сообщении CENTCOM говорится, что новые ракеты предоставляют беспрецедентную возможность нанесения ударов вглубь территории противника.
In a historic first, long-range Precision Strike Missiles (PrSMs) were used in combat during Operation Epic Fury, providing an unrivaled deep strike capability.— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 4, 2026
“I just could not be prouder of our men and women in uniform leveraging innovation to create dilemmas for the enemy.”… pic.twitter.com/bydvIv5Tn5