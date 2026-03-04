Страховка танкеров в Ормузском проливе взлетела в 12 раз

По данным издания, тариф на страхование судов, проходящих через стратегический Ормузский пролив, который соединяет Персидский залив с Оманским заливом и далее с Индийским океаном, сейчас достигает 3% от стоимости судна. До начала ударов США и Израиля по Ирану ставка не превышала 0,25% стоимости.

Газета отмечает, что заявления президента США Дональда Трампа о планах принять дополнительные меры для обеспечения поставок энергоносителей на мировой рынок пока не внесли ясности. 3 марта на своей странице в социальной сети Truth Social американский лидер сообщил, что США возьмут на себя страхование морской торговли через Персидский залив. «Это будет доступно всем судоходным компаниям», – заявил тогда Трамп.

«У нас нет совершенно ничего, кроме одного заявления в Truth Social. Будет ли это, например, распространяться на груз китайской нефти, которую перевозит европейский танкер? Мы не знаем», – сказал FT сотрудник страхового брокера McGill Дэвид Смит.

По информации игроков рынка, часть страховщиков отменила полисы, чтобы затем предложить покрытие по повышенным тарифам, более соответствующим текущему уровню рисков. Другие отказались страховать проход через пролив, где движение в последние дни практически остановилось. Для сравнения, обычный размер покрытия в высокорискованных регионах составляет от 1 до 1,5% стоимости судна. Со ссылкой на брокера компании Marsh Дилана Мортимера FT сообщает, что для судов под флагами США, Великобритании или Израиля ставки могут быть втрое выше этого уровня.

ВМС Ирана полностью контролируют Ормузский пролив, через который проходит около пятой части мирового экспорта нефти и не менее трети импорта нефти в Китай.