Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Новость дня
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета

Страховка танкеров в Ормузском проливе взлетела в 12 раз

21:09 361

Страховые ставки для судов, проходящих через Ормузский пролив, увеличились в 12 раз, сообщает британская Financial Times (FT).

По данным издания, тариф на страхование судов, проходящих через стратегический Ормузский пролив, который соединяет Персидский залив с Оманским заливом и далее с Индийским океаном, сейчас достигает 3% от стоимости судна. До начала ударов США и Израиля по Ирану ставка не превышала 0,25% стоимости.

Газета отмечает, что заявления президента США Дональда Трампа о планах принять дополнительные меры для обеспечения поставок энергоносителей на мировой рынок пока не внесли ясности. 3 марта на своей странице в социальной сети Truth Social американский лидер сообщил, что США возьмут на себя страхование морской торговли через Персидский залив. «Это будет доступно всем судоходным компаниям», – заявил тогда Трамп.

«У нас нет совершенно ничего, кроме одного заявления в Truth Social. Будет ли это, например, распространяться на груз китайской нефти, которую перевозит европейский танкер? Мы не знаем», – сказал FT сотрудник страхового брокера McGill Дэвид Смит.

По информации игроков рынка, часть страховщиков отменила полисы, чтобы затем предложить покрытие по повышенным тарифам, более соответствующим текущему уровню рисков. Другие отказались страховать проход через пролив, где движение в последние дни практически остановилось. Для сравнения, обычный размер покрытия в высокорискованных регионах составляет от 1 до 1,5% стоимости судна. Со ссылкой на брокера компании Marsh Дилана Мортимера FT сообщает, что для судов под флагами США, Великобритании или Израиля ставки могут быть втрое выше этого уровня.

ВМС Ирана полностью контролируют Ормузский пролив, через который проходит около пятой части мирового экспорта нефти и не менее трети импорта нефти в Китай.

Перехват иранской ракеты: Турция в контакте с НАТО
Перехват иранской ракеты: Турция в контакте с НАТО фото; обновлено 21:35
21:35 8399
Курдов хотят бросить на Иран… Как на Ирак и Сирию
Курдов хотят бросить на Иран… Как на Ирак и Сирию актуальный комментарий
19:38 2549
Израиль разнес штаб-квартиры Ирана: тысячи солдат уничтожены за два дня
Израиль разнес штаб-квартиры Ирана: тысячи солдат уничтожены за два дня видео; обновлено 20:41
20:41 16815
Пезешкиан обратился к соседним странам
Пезешкиан обратился к соседним странам
20:20 2956
Атаки США на Иран оставили Китай без нефти
Атаки США на Иран оставили Китай без нефти Politico
20:06 1617
Еще одна страна может начать бомбить Иран
Еще одна страна может начать бомбить Иран
19:58 3062
«Следи за языком»: Уолтц пригрозил иранскому дипломату
«Следи за языком»: Уолтц пригрозил иранскому дипломату видео
19:57 3033
Наследник из пепла: как сын мертвого Хаменеи взошел на трон в «мертвом» Тегеране?
Наследник из пепла: как сын мертвого Хаменеи взошел на трон в «мертвом» Тегеране? горячая тема
18:41 4292
Лариджани о «500 убитых американцах»
Лариджани о «500 убитых американцах»
19:34 2335
Полеты приостановили: 23 тысячи россиян застряли на Ближнем Востоке
Полеты приостановили: 23 тысячи россиян застряли на Ближнем Востоке
19:13 1690
Иран готов воевать без колебаний
Иран готов воевать без колебаний
19:09 2372

