Путин освободил из плена венгров: они воевали за Украину

Президент РФ Владимир Путин решил освободить двух граждан Венгрии, ранее мобилизованных в ВСУ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заберет их с собой, передают российские СМИ.

«Вчера в ходе нашего телефонного разговора премьер-министр господин [Виктор] Орбан тоже поднял этот вопрос и попросил рассмотреть возможность освобождения венгерских граждан, которые оказались в плену российской армии. Это граждане, которые имеют двойное гражданство - и украинское, и венгерское…» - сказал Путин.

«Вы сможете, как и просил премьер-министр (Венгрии Виктор Орбан), забрать их с собой в самолет, на котором вы сюда приехали и на котором вернетесь в Будапешт», — сообщил Путин.

Сийярто заявил в ходе встречи, что многие граждане Венгрии были мобилизованы в Украине, после чего пропали без вести или оказались в российском плену.