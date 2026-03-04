КСИР в Иране перехватил управление

Корпус стражей исламской революции (КСИР) начал играть ключевую роль в принятии военных решений Ирана после начала операции США и Израиля, что дает офицерам среднего звена возможность атаковать соседние государства, сообщает агентство Reuters со ссылкой на иранские и региональные источники.

Согласно данным агентства, в КСИР еще до начала конфликта была разработана система децентрализации на случай нападения или покушения на лидера страны. Рядовым офицерам передавались отдельные полномочия, чтобы обеспечить устойчивость структуры в условиях боевых действий.

После авиаударов США и Израиля 28 февраля новый командующий КСИР Ахмад Вахиди (его предшественник Мохаммад Пакпур погиб в первый день операции) участвовал во всех совещаниях высшего уровня, сообщил Reuters представитель Службы безопасности Ирана. По его словам, главная задача руководителя КСИР – «выживание исламской революционной системы Ирана».