Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета

КСИР в Иране перехватил управление

Reuters
21:33 708

Корпус стражей исламской революции (КСИР) начал играть ключевую роль в принятии военных решений Ирана после начала операции США и Израиля, что дает офицерам среднего звена возможность атаковать соседние государства, сообщает агентство Reuters со ссылкой на иранские и региональные источники.

Согласно данным агентства, в КСИР еще до начала конфликта была разработана система децентрализации на случай нападения или покушения на лидера страны. Рядовым офицерам передавались отдельные полномочия, чтобы обеспечить устойчивость структуры в условиях боевых действий.

После авиаударов США и Израиля 28 февраля новый командующий КСИР Ахмад Вахиди (его предшественник Мохаммад Пакпур погиб в первый день операции) участвовал во всех совещаниях высшего уровня, сообщил Reuters представитель Службы безопасности Ирана. По его словам, главная задача руководителя КСИР – «выживание исламской революционной системы Ирана».

Перехват иранской ракеты: Турция в контакте с НАТО
Перехват иранской ракеты: Турция в контакте с НАТО фото; обновлено 21:35
21:35 8406
Курдов хотят бросить на Иран… Как на Ирак и Сирию
Курдов хотят бросить на Иран… Как на Ирак и Сирию актуальный комментарий
19:38 2550
Израиль разнес штаб-квартиры Ирана: тысячи солдат уничтожены за два дня
Израиль разнес штаб-квартиры Ирана: тысячи солдат уничтожены за два дня видео; обновлено 20:41
20:41 16822
Пезешкиан обратился к соседним странам
Пезешкиан обратился к соседним странам
20:20 2959
Атаки США на Иран оставили Китай без нефти
Атаки США на Иран оставили Китай без нефти Politico
20:06 1619
Еще одна страна может начать бомбить Иран
Еще одна страна может начать бомбить Иран
19:58 3066
«Следи за языком»: Уолтц пригрозил иранскому дипломату
«Следи за языком»: Уолтц пригрозил иранскому дипломату видео
19:57 3038
Наследник из пепла: как сын мертвого Хаменеи взошел на трон в «мертвом» Тегеране?
Наследник из пепла: как сын мертвого Хаменеи взошел на трон в «мертвом» Тегеране? горячая тема
18:41 4293
Лариджани о «500 убитых американцах»
Лариджани о «500 убитых американцах»
19:34 2338
Полеты приостановили: 23 тысячи россиян застряли на Ближнем Востоке
Полеты приостановили: 23 тысячи россиян застряли на Ближнем Востоке
19:13 1694
Иран готов воевать без колебаний
Иран готов воевать без колебаний
19:09 2375

