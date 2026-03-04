USD 1.7000
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета

«Мысли вслух» Путина: Россия хочет уйти с европейского рынка газа

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может досрочно выйти с европейского газового рынка и переориентироваться на более выгодных покупателей в связи с намерением ЕС полностью отказаться от ее газа.

«Планируют через месяц… ввести ограничения на покупку российского газа, в том числе сжиженного, а через год – в 2027 году – еще дальнейшие ограничения, вплоть до полного запрета. А сейчас открываются другие рынки. И, может быть, нам выгоднее прямо сейчас прекратить поставки на европейский рынок? Уйти на те рынки, которые открываются, и там закрепиться?» – отметил Путин.

При этом он указал, что в данном вопросе нет никакой политической подоплеки.

«Если нам все равно через месяц закроют, через два – так не лучше ли самим сейчас прекратить и уйти туда, в те страны, которые являются надежными партнерами? И там закрепляться», – сказал российский президент

«Но это не решение – это в данном случае, что называется, мысли вслух», – добавил глава государства. 

