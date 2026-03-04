Американцам в Ираке велено срочно укрываться или эвакуироваться

Посольство США в Ираке призвало всех граждан страны либо покинуть территорию, либо оставаться в безопасных укрытиях до появления возможности для эвакуации.

«Гражданам США, находящимся в Ираке, настоятельно рекомендуется покинуть страну при первой возможности или оставаться в безопасных укрытиях до тех пор, пока условия для отъезда не станут безопасными», – говорится в заявлении посольства, опубликованном в X.

Диппредставительство также призвало обеспечить запас продуктов питания, воды, медикаментов и других предметов первой необходимости.