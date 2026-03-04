USD 1.7000
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета

Американцам в Ираке велено срочно укрываться или эвакуироваться

21:54 110

Посольство США в Ираке призвало всех граждан страны либо покинуть территорию, либо оставаться в безопасных укрытиях до появления возможности для эвакуации.

«Гражданам США, находящимся в Ираке, настоятельно рекомендуется покинуть страну при первой возможности или оставаться в безопасных укрытиях до тех пор, пока условия для отъезда не станут безопасными», – говорится в заявлении посольства, опубликованном в X.

Диппредставительство также призвало обеспечить запас продуктов питания, воды, медикаментов и других предметов первой необходимости.

Перехват иранской ракеты: Турция в контакте с НАТО
Перехват иранской ракеты: Турция в контакте с НАТО фото; обновлено 21:35
21:35 8411
Курдов хотят бросить на Иран… Как на Ирак и Сирию
Курдов хотят бросить на Иран… Как на Ирак и Сирию актуальный комментарий
19:38 2552
Израиль разнес штаб-квартиры Ирана: тысячи солдат уничтожены за два дня
Израиль разнес штаб-квартиры Ирана: тысячи солдат уничтожены за два дня видео; обновлено 20:41
20:41 16825
Пезешкиан обратился к соседним странам
Пезешкиан обратился к соседним странам
20:20 2960
Атаки США на Иран оставили Китай без нефти
Атаки США на Иран оставили Китай без нефти Politico
20:06 1621
Еще одна страна может начать бомбить Иран
Еще одна страна может начать бомбить Иран
19:58 3068
«Следи за языком»: Уолтц пригрозил иранскому дипломату
«Следи за языком»: Уолтц пригрозил иранскому дипломату видео
19:57 3040
Наследник из пепла: как сын мертвого Хаменеи взошел на трон в «мертвом» Тегеране?
Наследник из пепла: как сын мертвого Хаменеи взошел на трон в «мертвом» Тегеране? горячая тема
18:41 4295
Лариджани о «500 убитых американцах»
Лариджани о «500 убитых американцах»
19:34 2339
Полеты приостановили: 23 тысячи россиян застряли на Ближнем Востоке
Полеты приостановили: 23 тысячи россиян застряли на Ближнем Востоке
19:13 1695
Иран готов воевать без колебаний
Иран готов воевать без колебаний
19:09 2377

