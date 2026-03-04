Афганистан несет тяжелые потери в столкновениях с Пакистаном

Число афганских военнослужащих, убитых в ходе столкновений с пакистанскими силами, достигло как минимум 489, более 696 получили ранения, сообщил министр информации Пакистана Аттаулла Тарар в соцсети X.

По данным пакистанской стороны, с начала операции «Газаб лил-Хак» («Праведный гнев») армия страны уничтожила 226 афганских блокпостов, еще 35 взяты под контроль. Военно-воздушные силы Пакистана нанесли удары по 56 объектам на территории соседнего государства. Кроме того, вооруженные силы страны поразили более 198 единиц бронетехники противника.

Минобороны Афганистана сообщает, что потери Исламабада составили 150 человек убитыми и более 200 ранеными. В ведомстве также уточнили, что в ходе конфликта с Пакистаном погибли 28 афганских военнослужащих, еще 42 получили ранения.