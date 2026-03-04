USD 1.7000
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета

Афганистан несет тяжелые потери в столкновениях с Пакистаном

22:02 1425

Число афганских военнослужащих, убитых в ходе столкновений с пакистанскими силами, достигло как минимум 489, более 696 получили ранения, сообщил министр информации Пакистана Аттаулла Тарар в соцсети X.

По данным пакистанской стороны, с начала операции «Газаб лил-Хак» («Праведный гнев») армия страны уничтожила 226 афганских блокпостов, еще 35 взяты под контроль. Военно-воздушные силы Пакистана нанесли удары по 56 объектам на территории соседнего государства. Кроме того, вооруженные силы страны поразили более 198 единиц бронетехники противника.

Минобороны Афганистана сообщает, что потери Исламабада составили 150 человек убитыми и более 200 ранеными. В ведомстве также уточнили, что в ходе конфликта с Пакистаном погибли 28 афганских военнослужащих, еще 42 получили ранения.

Фарах Пехлеви: Смерть Хаменеи не означает конец иранской системы
Фарах Пехлеви: Смерть Хаменеи не означает конец иранской системы
23:17 403
Азербайджанцев возвращают с Ближнего Востока
Азербайджанцев возвращают с Ближнего Востока заявление МИД; обновлено 21:56
21:56 5443
Перехват иранской ракеты: Турция в контакте с НАТО
Перехват иранской ракеты: Турция в контакте с НАТО фото; обновлено 21:35
21:35 9789
Курдов хотят бросить на Иран… Как на Ирак и Сирию
Курдов хотят бросить на Иран… Как на Ирак и Сирию актуальный комментарий
19:38 3353
Израиль обрушился с неба: Тебриз и Тегеран под огнем
Израиль обрушился с неба: Тебриз и Тегеран под огнем видео; обновлено 22:56
22:56 19275
Пезешкиан обратился к соседним странам
Пезешкиан обратился к соседним странам
20:20 4593
Атаки США на Иран оставили Китай без нефти
Атаки США на Иран оставили Китай без нефти Politico
20:06 2287
Еще одна страна может начать бомбить Иран
Еще одна страна может начать бомбить Иран
19:58 4477
«Следи за языком»: Уолтц пригрозил иранскому дипломату
«Следи за языком»: Уолтц пригрозил иранскому дипломату видео
19:57 4363
Наследник из пепла: как сын мертвого Хаменеи взошел на трон в «мертвом» Тегеране?
Наследник из пепла: как сын мертвого Хаменеи взошел на трон в «мертвом» Тегеране? горячая тема
18:41 5095
Лариджани о «500 убитых американцах»
Лариджани о «500 убитых американцах»
19:34 3009

