Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Новость дня
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета

Цена газа в Европе падает после двукратного роста

22:16

Цена газа в Европе за сутки снизилась на 8% и опустилась ниже $600 за 1 тыс. куб. м после двукратного роста котировок в предыдущие дни, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость апрельского фьючерса на газовом хабе TTF в Нидерландах поднималась до примерно $599 за 1 тыс. куб. м, или 49,76 евро за МВт·ч (по текущему курсу евро к доллару, цены ICE указаны в евро за МВт·ч).

Накануне котировки достигали $785, что стало максимальным значением с января 2023 года.

Основным фактором роста стало временное приостановление производства СПГ государственной нефтегазовой компанией Катара – Qatar Energy – после авиаударов Ирана. Позднее компания объявила форс-мажор по поставкам СПГ, а агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что на восстановление прежних объемов производства Катару потребуется не менее месяца.

Катар занимает третье место в мире по экспорту СПГ после США и Австралии, а его производственные мощности составляют 77 млн тонн в год.

Фарах Пехлеви: Смерть Хаменеи не означает конец иранской системы
Фарах Пехлеви: Смерть Хаменеи не означает конец иранской системы
23:17 406
Азербайджанцев возвращают с Ближнего Востока
Азербайджанцев возвращают с Ближнего Востока заявление МИД; обновлено 21:56
21:56 5445
Перехват иранской ракеты: Турция в контакте с НАТО
Перехват иранской ракеты: Турция в контакте с НАТО фото; обновлено 21:35
21:35 9790
Курдов хотят бросить на Иран… Как на Ирак и Сирию
Курдов хотят бросить на Иран… Как на Ирак и Сирию актуальный комментарий
19:38 3353
Израиль обрушился с неба: Тебриз и Тегеран под огнем
Израиль обрушился с неба: Тебриз и Тегеран под огнем видео; обновлено 22:56
22:56 19278
Пезешкиан обратился к соседним странам
Пезешкиан обратился к соседним странам
20:20 4594
Атаки США на Иран оставили Китай без нефти
Атаки США на Иран оставили Китай без нефти Politico
20:06 2288
Еще одна страна может начать бомбить Иран
Еще одна страна может начать бомбить Иран
19:58 4477
«Следи за языком»: Уолтц пригрозил иранскому дипломату
«Следи за языком»: Уолтц пригрозил иранскому дипломату видео
19:57 4364
Наследник из пепла: как сын мертвого Хаменеи взошел на трон в «мертвом» Тегеране?
Наследник из пепла: как сын мертвого Хаменеи взошел на трон в «мертвом» Тегеране? горячая тема
18:41 5096
Лариджани о «500 убитых американцах»
Лариджани о «500 убитых американцах»
19:34 3011

ЭТО ВАЖНО

