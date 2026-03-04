Цена газа в Европе падает после двукратного роста

Цена газа в Европе за сутки снизилась на 8% и опустилась ниже $600 за 1 тыс. куб. м после двукратного роста котировок в предыдущие дни, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость апрельского фьючерса на газовом хабе TTF в Нидерландах поднималась до примерно $599 за 1 тыс. куб. м, или 49,76 евро за МВт·ч (по текущему курсу евро к доллару, цены ICE указаны в евро за МВт·ч).

Накануне котировки достигали $785, что стало максимальным значением с января 2023 года.

Основным фактором роста стало временное приостановление производства СПГ государственной нефтегазовой компанией Катара – Qatar Energy – после авиаударов Ирана. Позднее компания объявила форс-мажор по поставкам СПГ, а агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что на восстановление прежних объемов производства Катару потребуется не менее месяца.

Катар занимает третье место в мире по экспорту СПГ после США и Австралии, а его производственные мощности составляют 77 млн тонн в год.