Зачем Аракчи позвонил главе Иракского Курдистана?

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в телефонной беседе с президентом Иракского Курдистана Нечирваном Барзани обсудил ситуацию в регионе и последствия военной операции Израиля и США против Ирана, сообщают иранские СМИ.

Глава Иракского Курдистана выразил соболезнования в связи со смертью верховного лидера Ирана Али Хаменеи и ряда граждан страны в результате авиаударов США и Израиля. Он подчеркнул готовность региона сохранять и развивать дружеские отношения с Тегераном.

Ранее сообщалось, что курдские формирования на территории Ирака при поддержке США планируют в ближайшие дни провести наземную операцию на западе Ирана.