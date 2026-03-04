USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Новость дня
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета

Зачем Аракчи позвонил главе Иракского Курдистана?

22:23 961

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в телефонной беседе с президентом Иракского Курдистана Нечирваном Барзани обсудил ситуацию в регионе и последствия военной операции Израиля и США против Ирана, сообщают иранские СМИ.

Глава Иракского Курдистана выразил соболезнования в связи со смертью верховного лидера Ирана Али Хаменеи и ряда граждан страны в результате авиаударов США и Израиля. Он подчеркнул готовность региона сохранять и развивать дружеские отношения с Тегераном.

Ранее сообщалось, что курдские формирования на территории Ирака при поддержке США планируют в ближайшие дни провести наземную операцию на западе Ирана.

Фарах Пехлеви: Смерть Хаменеи не означает конец иранской системы
Фарах Пехлеви: Смерть Хаменеи не означает конец иранской системы
23:17 406
Азербайджанцев возвращают с Ближнего Востока
Азербайджанцев возвращают с Ближнего Востока заявление МИД; обновлено 21:56
21:56 5445
Перехват иранской ракеты: Турция в контакте с НАТО
Перехват иранской ракеты: Турция в контакте с НАТО фото; обновлено 21:35
21:35 9791
Курдов хотят бросить на Иран… Как на Ирак и Сирию
Курдов хотят бросить на Иран… Как на Ирак и Сирию актуальный комментарий
19:38 3354
Израиль обрушился с неба: Тебриз и Тегеран под огнем
Израиль обрушился с неба: Тебриз и Тегеран под огнем видео; обновлено 22:56
22:56 19279
Пезешкиан обратился к соседним странам
Пезешкиан обратился к соседним странам
20:20 4596
Атаки США на Иран оставили Китай без нефти
Атаки США на Иран оставили Китай без нефти Politico
20:06 2289
Еще одна страна может начать бомбить Иран
Еще одна страна может начать бомбить Иран
19:58 4478
«Следи за языком»: Уолтц пригрозил иранскому дипломату
«Следи за языком»: Уолтц пригрозил иранскому дипломату видео
19:57 4365
Наследник из пепла: как сын мертвого Хаменеи взошел на трон в «мертвом» Тегеране?
Наследник из пепла: как сын мертвого Хаменеи взошел на трон в «мертвом» Тегеране? горячая тема
18:41 5096
Лариджани о «500 убитых американцах»
Лариджани о «500 убитых американцах»
19:34 3011

