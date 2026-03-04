USD 1.7000
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета

Беспилотник ударил по штабу курдов

22:32 842

Беспилотник нанес удар по штаб-квартире иранских курдских боевиков в городе Декала в Иракском Курдистане, ранены два человека. Об этом в среду, 4 марта, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

В ходе атаки был поражен склад оружия на территории организации, указывают журналисты.

При этом агентство AFP, ссылаясь на самих бойцов, пишет об одном погибшем в результате ракетного обстрела позиций иранско-курдской «Партии свободы Курдистана», действующей в изгнании на севере Ирака. Как отмечает AFP, в этом регионе расположены лагеря и тыловые базы сразу нескольких иранских курдских вооруженных группировок.

Новая атака произошла на фоне войны США и Израиля против Ирана. По сведениям Reuters, иранские курдские группировки в последние дни консультировались с Соединенными Штатами на предмет возможной атаки иранских силовиков в западной части страны. Источники агентства сообщили, что иранская курдская коалиция, базирующаяся на ирано-иракской границе, готовится к подобной операции в надежде ослабить армию страны. в то время как США и Израиль наносят удары по иранским целям. В ходе атаки планируется создать условия для восстания иранцев, выступающих против властей, после убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, утверждают источники Reuters. По их словам, повстанцы запросили военную поддержку США, в том числе речь шла о поставках оружия.

Фарах Пехлеви: Смерть Хаменеи не означает конец иранской системы
Фарах Пехлеви: Смерть Хаменеи не означает конец иранской системы
23:17 410
Азербайджанцев возвращают с Ближнего Востока
Азербайджанцев возвращают с Ближнего Востока заявление МИД; обновлено 21:56
21:56 5447
Перехват иранской ракеты: Турция в контакте с НАТО
Перехват иранской ракеты: Турция в контакте с НАТО фото; обновлено 21:35
21:35 9793
Курдов хотят бросить на Иран… Как на Ирак и Сирию
Курдов хотят бросить на Иран… Как на Ирак и Сирию актуальный комментарий
19:38 3355
Израиль обрушился с неба: Тебриз и Тегеран под огнем
Израиль обрушился с неба: Тебриз и Тегеран под огнем видео; обновлено 22:56
22:56 19281
Пезешкиан обратился к соседним странам
Пезешкиан обратился к соседним странам
20:20 4598
Атаки США на Иран оставили Китай без нефти
Атаки США на Иран оставили Китай без нефти Politico
20:06 2289
Еще одна страна может начать бомбить Иран
Еще одна страна может начать бомбить Иран
19:58 4478
«Следи за языком»: Уолтц пригрозил иранскому дипломату
«Следи за языком»: Уолтц пригрозил иранскому дипломату видео
19:57 4367
Наследник из пепла: как сын мертвого Хаменеи взошел на трон в «мертвом» Тегеране?
Наследник из пепла: как сын мертвого Хаменеи взошел на трон в «мертвом» Тегеране? горячая тема
18:41 5096
Лариджани о «500 убитых американцах»
Лариджани о «500 убитых американцах»
19:34 3012

