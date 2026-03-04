Беспилотник ударил по штабу курдов

Беспилотник нанес удар по штаб-квартире иранских курдских боевиков в городе Декала в Иракском Курдистане, ранены два человека. Об этом в среду, 4 марта, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

При этом агентство AFP, ссылаясь на самих бойцов, пишет об одном погибшем в результате ракетного обстрела позиций иранско-курдской «Партии свободы Курдистана», действующей в изгнании на севере Ирака. Как отмечает AFP, в этом регионе расположены лагеря и тыловые базы сразу нескольких иранских курдских вооруженных группировок.

Новая атака произошла на фоне войны США и Израиля против Ирана. По сведениям Reuters, иранские курдские группировки в последние дни консультировались с Соединенными Штатами на предмет возможной атаки иранских силовиков в западной части страны. Источники агентства сообщили, что иранская курдская коалиция, базирующаяся на ирано-иракской границе, готовится к подобной операции в надежде ослабить армию страны. в то время как США и Израиль наносят удары по иранским целям. В ходе атаки планируется создать условия для восстания иранцев, выступающих против властей, после убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, утверждают источники Reuters. По их словам, повстанцы запросили военную поддержку США, в том числе речь шла о поставках оружия.