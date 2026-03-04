USD 1.7000
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета

Дрон атаковал Кипр: Британия уверяет, что это не Иран

22:37 944

Министерство обороны Великобритании заявило, что беспилотник, поразивший британскую военно-воздушную базу Акротири на Кипре, был запущен не с территории Ирана.

При этом ведомство не уточнило источник атаки.

Минобороны также сообщило о пополнении запасов систем ПВО на британских и союзных базах в регионе, включая зенитные ракеты. Кроме того, отмечается, что в ближайшие дни на Кипр прибудут вертолеты Королевского флота, оснащенные ракетным вооружением.

Тем временем британский МИД принял «меры предосторожности» и временно отозвал часть сотрудников посольства и их семьи из Бахрейна. Посольство продолжит работу.

Правительство Великобритании рекомендовало воздерживаться от всех поездок в Бахрейн, кроме крайне необходимых, после серии крупных ударов со стороны Ирана.

