Стратегическая ошибка: генсек ЛАГ про удары Ирана по арабам

Продолжающиеся удары Ирана по странам Персидского залива представляют собой стратегическую ошибку Тегерана, усиливающую разрыв между Ираном и арабским миром, заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт.

«Удары Ирана по арабским странам – это нарушение не только норм международного права, но и принципов добрососедства. В результате мы наблюдаем значительный рост уровня напряженности в ирано-арабских отношениях. Страны Залива без устали работали над тем, чтобы не допустить этой войны, и обстрелы их территории – это стратегическая ошибка Тегерана, которую он, надеюсь, скоро осознает», – говорится в заявлении генсека ЛАГ, опубликованном в X.