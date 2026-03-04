USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Новость дня
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета

Стратегическая ошибка: генсек ЛАГ про удары Ирана по арабам

23:05 474

Продолжающиеся удары Ирана по странам Персидского залива представляют собой стратегическую ошибку Тегерана, усиливающую разрыв между Ираном и арабским миром, заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт.

«Удары Ирана по арабским странам – это нарушение не только норм международного права, но и принципов добрососедства. В результате мы наблюдаем значительный рост уровня напряженности в ирано-арабских отношениях. Страны Залива без устали работали над тем, чтобы не допустить этой войны, и обстрелы их территории – это стратегическая ошибка Тегерана, которую он, надеюсь, скоро осознает», – говорится в заявлении генсека ЛАГ, опубликованном в X.

23:17 415
Азербайджанцев возвращают с Ближнего Востока
Азербайджанцев возвращают с Ближнего Востока заявление МИД; обновлено 21:56
21:56 5449
Перехват иранской ракеты: Турция в контакте с НАТО
Перехват иранской ракеты: Турция в контакте с НАТО фото; обновлено 21:35
21:35 9793
Курдов хотят бросить на Иран… Как на Ирак и Сирию
Курдов хотят бросить на Иран… Как на Ирак и Сирию актуальный комментарий
19:38 3356
Израиль обрушился с неба: Тебриз и Тегеран под огнем
Израиль обрушился с неба: Тебриз и Тегеран под огнем видео; обновлено 22:56
22:56 19287
Пезешкиан обратился к соседним странам
20:20 4601
Атаки США на Иран оставили Китай без нефти
Атаки США на Иран оставили Китай без нефти Politico
20:06 2289
Еще одна страна может начать бомбить Иран
19:58 4482
«Следи за языком»: Уолтц пригрозил иранскому дипломату
«Следи за языком»: Уолтц пригрозил иранскому дипломату видео
19:57 4368
Наследник из пепла: как сын мертвого Хаменеи взошел на трон в «мертвом» Тегеране?
Наследник из пепла: как сын мертвого Хаменеи взошел на трон в «мертвом» Тегеране? горячая тема
18:41 5099
Лариджани о «500 убитых американцах»
19:34 3015

