Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Новость дня
Фарах Пехлеви: Смерть Хаменеи не означает конец иранской системы

Вдова последнего шаха Ирана Мохаммеда Резы Пехлеви Фарах призвала не делать поспешных выводов о возможной смене власти в стране после смерти верховного лидера Али Хаменеи. Об этом она заявила в интервью агентству AFP.

«Смерть человека – каким бы центральным он ни был в архитектуре власти – не означает автоматически конец всей системы», – сказала Пехлеви после гибели аятоллы.

На фоне ударов по Ирану она призвала международное сообщество уважать суверенитет страны и поддержать право иранского народа самостоятельно определять свое будущее.

По ее оценке, ключевым станет способность общества объединиться вокруг «мирного, упорядоченного и суверенного» перехода к государству, основанному на верховенстве закона. Пехлеви добавила, что ее сын Реза Пехлеви, проживающий в США, готовится к такому сценарию.

Фарах Пехлеви покинула Иран вместе с супругом в январе 1979 года во время Исламской революции, завершившейся падением монархии.

В начале марта Реза Пехлеви заявил о намерении как можно скорее вернуться в Иран – до смены власти или сразу после нее. В январе он также говорил о готовности приехать «при первой возможности» на фоне массовых протестов, вызванных ухудшением экономической ситуации. В первый день совместной военной операции США и Израиля против Ирана он призвал военных содействовать «стабильному и безопасному» переходу власти.

Накануне в исламской республике стартовала процедура избрания нового верховного лидера. Своего преемника при жизни аятолла Али Хаменеи, погибший в первый день ударов США и Израиля по Ирану, не называл. Как сообщает The New York Times со ссылкой на иранских чиновников, среди возможных кандидатов рассматривается его 56-летний сын Моджтаба Хаменеи.

