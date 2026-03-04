Избрание нового лидера Ирана: разведка США в ожидании

Разведслужбы США следят за избранием нового верховного лидера Ирана, Вашингтон считает, что пока преждевременно делать выводы относительно этого. С таким заявлением выступила на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Конечно, мы тоже видели сообщения об этом», - сказала она, комментируя информацию СМИ об избрании новым верховным лидером Ирана Моджтабы Хаменеи, сына убитого верховного лидера страны Али Хаменеи. «И наши разведывательные службы внимательно следят за этим и выясняют это. Правда в том, что нам придется подождать и посмотреть, что будет», - добавила Ливитт.

Накануне западные СМИ утверждали, что новый верховный лидер Ирана якобы избран. Газета The New York Times писала, что Совет экспертов был готов объявить Моджтабу Хаменеи новым верховным лидером уже в среду утром, однако некоторые члены совета выразили опасения, что это сделает его мишенью для ударов США и Израиля. Позднее посол Ирана в Минске Алиреза Санеи заявил, что сообщения об избрании Моджтабы Хаменеи являются неподтвержденными слухами.