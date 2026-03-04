USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Новость дня
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета

Избрание нового лидера Ирана: разведка США в ожидании

23:23 183

Разведслужбы США следят за избранием нового верховного лидера Ирана, Вашингтон считает, что пока преждевременно делать выводы относительно этого. С таким заявлением выступила на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Конечно, мы тоже видели сообщения об этом», - сказала она, комментируя информацию СМИ об избрании новым верховным лидером Ирана Моджтабы Хаменеи, сына убитого верховного лидера страны Али Хаменеи. «И наши разведывательные службы внимательно следят за этим и выясняют это. Правда в том, что нам придется подождать и посмотреть, что будет», - добавила Ливитт.

Накануне западные СМИ утверждали, что новый верховный лидер Ирана якобы избран. Газета The New York Times писала, что Совет экспертов был готов объявить Моджтабу Хаменеи новым верховным лидером уже в среду утром, однако некоторые члены совета выразили опасения, что это сделает его мишенью для ударов США и Израиля. Позднее посол Ирана в Минске Алиреза Санеи заявил, что сообщения об избрании Моджтабы Хаменеи являются неподтвержденными слухами.

Фарах Пехлеви: Смерть Хаменеи не означает конец иранской системы
Фарах Пехлеви: Смерть Хаменеи не означает конец иранской системы
23:17 421
Азербайджанцев возвращают с Ближнего Востока
Азербайджанцев возвращают с Ближнего Востока заявление МИД; обновлено 21:56
21:56 5452
Перехват иранской ракеты: Турция в контакте с НАТО
Перехват иранской ракеты: Турция в контакте с НАТО фото; обновлено 21:35
21:35 9795
Курдов хотят бросить на Иран… Как на Ирак и Сирию
Курдов хотят бросить на Иран… Как на Ирак и Сирию актуальный комментарий
19:38 3361
Израиль обрушился с неба: Тебриз и Тегеран под огнем
Израиль обрушился с неба: Тебриз и Тегеран под огнем видео; обновлено 22:56
22:56 19296
Пезешкиан обратился к соседним странам
Пезешкиан обратился к соседним странам
20:20 4606
Атаки США на Иран оставили Китай без нефти
Атаки США на Иран оставили Китай без нефти Politico
20:06 2291
Еще одна страна может начать бомбить Иран
Еще одна страна может начать бомбить Иран
19:58 4487
«Следи за языком»: Уолтц пригрозил иранскому дипломату
«Следи за языком»: Уолтц пригрозил иранскому дипломату видео
19:57 4371
Наследник из пепла: как сын мертвого Хаменеи взошел на трон в «мертвом» Тегеране?
Наследник из пепла: как сын мертвого Хаменеи взошел на трон в «мертвом» Тегеране? горячая тема
18:41 5100
Лариджани о «500 убитых американцах»
Лариджани о «500 убитых американцах»
19:34 3016

ЭТО ВАЖНО

Фарах Пехлеви: Смерть Хаменеи не означает конец иранской системы
Фарах Пехлеви: Смерть Хаменеи не означает конец иранской системы
23:17 421
Азербайджанцев возвращают с Ближнего Востока
Азербайджанцев возвращают с Ближнего Востока заявление МИД; обновлено 21:56
21:56 5452
Перехват иранской ракеты: Турция в контакте с НАТО
Перехват иранской ракеты: Турция в контакте с НАТО фото; обновлено 21:35
21:35 9795
Курдов хотят бросить на Иран… Как на Ирак и Сирию
Курдов хотят бросить на Иран… Как на Ирак и Сирию актуальный комментарий
19:38 3361
Израиль обрушился с неба: Тебриз и Тегеран под огнем
Израиль обрушился с неба: Тебриз и Тегеран под огнем видео; обновлено 22:56
22:56 19296
Пезешкиан обратился к соседним странам
Пезешкиан обратился к соседним странам
20:20 4606
Атаки США на Иран оставили Китай без нефти
Атаки США на Иран оставили Китай без нефти Politico
20:06 2291
Еще одна страна может начать бомбить Иран
Еще одна страна может начать бомбить Иран
19:58 4487
«Следи за языком»: Уолтц пригрозил иранскому дипломату
«Следи за языком»: Уолтц пригрозил иранскому дипломату видео
19:57 4371
Наследник из пепла: как сын мертвого Хаменеи взошел на трон в «мертвом» Тегеране?
Наследник из пепла: как сын мертвого Хаменеи взошел на трон в «мертвом» Тегеране? горячая тема
18:41 5100
Лариджани о «500 убитых американцах»
Лариджани о «500 убитых американцах»
19:34 3016
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться