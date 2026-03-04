Пезешкиан благодарит Испанию: «Голос совести» на Западе

Президент Ирана Масуд Пезешкиан признателен властям Испании, которые выступили против военной операции США и Израиля.

«Ответственное поведение Испании в противодействии прямым нарушениям прав человека и военной агрессии сионистско-американской коалиции против ряда стран, включая Иран, показывает, что на Западе еще есть мораль и говорит голос совести. Благодарю испанские власти за их позицию», - написал он в X.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес назвал «неясными» цели операции США и Израиля. По словам премьера, позиция правительства Испании – «Нет войне». Кроме того, Мадрид запретил Вашингтону использовать американо-испанские военные базы Рота и Морон-де-ла-Фронтера для атак на исламскую республику. После этого американский президент Дональд Трамп пригрозил разорвать торговые отношения с Испанией. Санчес после слов Трампа заявил, что Мадрид не станет соучастником негативных для мира действий и не боится ответных мер Вашингтона.