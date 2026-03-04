USD 1.7000
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета

Израиль в сомнениях: США и Иран ведут тайные переговоры?

У израильской разведки есть информация, что США и Иран якобы вели переговоры о прекращении огня. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

В комментарии порталу американский чиновник отрицал, что Вашингтон проводил какие-либо контакты с Тегераном. По словам собеседников издания, в последние несколько дней исламская республика направляла сообщения администрации американского президента Дональда Трампа через страны Персидского залива и другие страны региона. Однако США на них не ответили.

Нетаньяху обратился к представителям Белого дома, те сообщили, что «не вели переговоры с иранцами за его спиной». По данным неназванного американского чиновника, спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф, а также советник, зять президента США Джаред Кушнер «почти ежедневно» общаются с израильским премьером и другими высокопоставленными лицами, и их координация «очень тесная». «Они знают, что мы не ведем переговоры с иранцами», — заявил собеседник Axios. Источник назвал подобные утверждения «полной чушью».

Накануне Дональд Трамп заявил, что США располагают запасами для «вечной войны», и отметил, что слишком поздно вести переговоры с Ираном. Советник верховного лидера исламской республики Мохаммад Мохбер говорил, что Иран готов продолжать военный конфликт с США и Израилем «сколько угодно».

Ранее The New York Times, ссылаясь на официальных лиц, сообщала, что на следующий день после начала атак США и Израиля сотрудники Министерства разведки Ирана через посредников обратились к ЦРУ с предложением обсудить условия прекращения конфликта. Однако в Иране опровергли информацию газеты о якобы готовности обсудить прекращение огня.

