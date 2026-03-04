USD 1.7000
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Новость дня
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета

Зеленский: Иран помешал планам Украины

4 мартa 2026, 23:55 985

Очередной раунд мирных переговоров с участием Украины, США и России отложен на фоне войны с Ираном, при этом Киев рассчитывает на позитивные новости по обмену пленными с РФ, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент сообщил, что переговорил с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и обсудил его коммуникации с американскими представителями. По его словам, взаимодействие с США продолжается ежедневно.

«Сейчас из-за ситуации вокруг Ирана еще нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи. Но как только ситуация с безопасностью и общий политический контекст позволят продолжить именно ту, трехстороннюю, дипломатическую работу, это будет сделано. Украина к этому готова», – говорится в заявлении Зеленского.

Он также выразил благодарность представителям разведки, Офиса президента и всем задействованным службам за предпринимаемые шаги по организации новых обменов пленными.

«Мы работаем, чтобы вернуть всех наших людей домой из российского плена. Надеемся на хорошие новости», – подчеркнул президент.

