Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Новость дня
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета

Поразили тральщик и не только: украинские дроны атаковали Новороссийск

видео
00:04 774

Украинские беспилотники в результате атаки на порт Новороссийск поразили российские морской тральщик «Валентин Пикуль» и два противолодочных корабля, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины (СБУ).

Собеседники подтвердили, что в ночь на 2 марта СБУ совместно с Силами обороны нанесла удар по российскому морскому тральщику «Валентин Пикуль». Серьезные повреждения, по их данным, получили также противолодочные корабли «Ейск» и «Касимов». Сообщается о гибели трех российских моряков, еще 14 получили ранения.

Кроме того, во время атаки были выведены из строя радиолокационная станция наведения 30Н6Е2 комплекса С-300ПМУ-2 «Фаворит», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С2», а также шесть из семи нефтеналивных стендеров на терминале «Шесхарис». Пожар в порту продолжался на протяжении всей ночи.

«Для российских военных объектов не существует «защищенных зон». Пока Россия ведет войну против Украины, ей нигде не будет спокойно – ни на море, ни на суше, ни в тылу», – отметили источники в СБУ.

Пентагон: к войне с Ираном могут присоединиться другие страны
Пентагон: к войне с Ираном могут присоединиться другие страны
00:45 387
Израиль признал: «Хезболла» готова к удару
Израиль признал: «Хезболла» готова к удару
00:36 579
Трамп обойдется без курдов
Трамп обойдется без курдов заявили в Белом доме
4 мартa 2026, 23:55 962
Израиль в сомнениях: США и Иран ведут тайные переговоры?
Израиль в сомнениях: США и Иран ведут тайные переговоры? новость дополнена
4 мартa 2026, 23:39 1361
Фарах Пехлеви: Смерть Хаменеи не означает конец иранской системы
Фарах Пехлеви: Смерть Хаменеи не означает конец иранской системы
4 мартa 2026, 23:17 1628
Азербайджанцев возвращают с Ближнего Востока
Азербайджанцев возвращают с Ближнего Востока заявление МИД; обновлено 21:56
4 мартa 2026, 21:56 6131
Перехват иранской ракеты: Турция в контакте с НАТО
Перехват иранской ракеты: Турция в контакте с НАТО фото; обновлено 21:35
4 мартa 2026, 21:35 10406
Курдов хотят бросить на Иран… Как на Ирак и Сирию
Курдов хотят бросить на Иран… Как на Ирак и Сирию актуальный комментарий
4 мартa 2026, 19:38 3771
Воздушное господство Израиля: авиация поразила 220 объектов в Тегеране
Воздушное господство Израиля: авиация поразила 220 объектов в Тегеране видео; обновлено 00:49
00:49 21225
Пезешкиан обратился к соседним странам
Пезешкиан обратился к соседним странам
4 мартa 2026, 20:20 5435
Атаки США на Иран оставили Китай без нефти
Атаки США на Иран оставили Китай без нефти Politico
4 мартa 2026, 20:06 2536

