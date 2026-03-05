Поразили тральщик и не только: украинские дроны атаковали Новороссийск

Украинские беспилотники в результате атаки на порт Новороссийск поразили российские морской тральщик «Валентин Пикуль» и два противолодочных корабля, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины (СБУ).



Собеседники подтвердили, что в ночь на 2 марта СБУ совместно с Силами обороны нанесла удар по российскому морскому тральщику «Валентин Пикуль». Серьезные повреждения, по их данным, получили также противолодочные корабли «Ейск» и «Касимов». Сообщается о гибели трех российских моряков, еще 14 получили ранения.

Кроме того, во время атаки были выведены из строя радиолокационная станция наведения 30Н6Е2 комплекса С-300ПМУ-2 «Фаворит», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С2», а также шесть из семи нефтеналивных стендеров на терминале «Шесхарис». Пожар в порту продолжался на протяжении всей ночи.

«Для российских военных объектов не существует «защищенных зон». Пока Россия ведет войну против Украины, ей нигде не будет спокойно – ни на море, ни на суше, ни в тылу», – отметили источники в СБУ.