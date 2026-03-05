У Трампа большие планы на Иран

Президент США Дональд Трамп рассматривает варианты участия Вашингтона в судьбе Ирана после завершения конфликта, обсуждает это с советниками. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Полагаю, что президент активно рассматривает это и обсуждает со своими советниками и командой по национальной безопасности, - сказала Ливитт, отвечая на соответствующий вопрос. - Вместе с тем в настоящий момент ежеминутно, ежечасно и ежедневно он сфокусирован на обеспечении скорого и эффективного успеха операции «Эпическая ярость».