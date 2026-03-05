USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Новость дня
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета

У Трампа большие планы на Иран

00:07 946

Президент США Дональд Трамп рассматривает варианты участия Вашингтона в судьбе Ирана после завершения конфликта, обсуждает это с советниками. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Полагаю, что президент активно рассматривает это и обсуждает со своими советниками и командой по национальной безопасности, - сказала Ливитт, отвечая на соответствующий вопрос. - Вместе с тем в настоящий момент ежеминутно, ежечасно и ежедневно он сфокусирован на обеспечении скорого и эффективного успеха операции «Эпическая ярость».

Пентагон: к войне с Ираном могут присоединиться другие страны
Пентагон: к войне с Ираном могут присоединиться другие страны
00:45 390
Израиль признал: «Хезболла» готова к удару
Израиль признал: «Хезболла» готова к удару
00:36 579
Трамп обойдется без курдов
Трамп обойдется без курдов заявили в Белом доме
4 мартa 2026, 23:55 963
Израиль в сомнениях: США и Иран ведут тайные переговоры?
Израиль в сомнениях: США и Иран ведут тайные переговоры? новость дополнена
4 мартa 2026, 23:39 1364
Фарах Пехлеви: Смерть Хаменеи не означает конец иранской системы
Фарах Пехлеви: Смерть Хаменеи не означает конец иранской системы
4 мартa 2026, 23:17 1628
Азербайджанцев возвращают с Ближнего Востока
Азербайджанцев возвращают с Ближнего Востока заявление МИД; обновлено 21:56
4 мартa 2026, 21:56 6132
Перехват иранской ракеты: Турция в контакте с НАТО
Перехват иранской ракеты: Турция в контакте с НАТО фото; обновлено 21:35
4 мартa 2026, 21:35 10406
Курдов хотят бросить на Иран… Как на Ирак и Сирию
Курдов хотят бросить на Иран… Как на Ирак и Сирию актуальный комментарий
4 мартa 2026, 19:38 3771
Воздушное господство Израиля: авиация поразила 220 объектов в Тегеране
Воздушное господство Израиля: авиация поразила 220 объектов в Тегеране видео; обновлено 00:49
00:49 21229
Пезешкиан обратился к соседним странам
Пезешкиан обратился к соседним странам
4 мартa 2026, 20:20 5435
Атаки США на Иран оставили Китай без нефти
Атаки США на Иран оставили Китай без нефти Politico
4 мартa 2026, 20:06 2536

ЭТО ВАЖНО

Пентагон: к войне с Ираном могут присоединиться другие страны
Пентагон: к войне с Ираном могут присоединиться другие страны
00:45 390
Израиль признал: «Хезболла» готова к удару
Израиль признал: «Хезболла» готова к удару
00:36 579
Трамп обойдется без курдов
Трамп обойдется без курдов заявили в Белом доме
4 мартa 2026, 23:55 963
Израиль в сомнениях: США и Иран ведут тайные переговоры?
Израиль в сомнениях: США и Иран ведут тайные переговоры? новость дополнена
4 мартa 2026, 23:39 1364
Фарах Пехлеви: Смерть Хаменеи не означает конец иранской системы
Фарах Пехлеви: Смерть Хаменеи не означает конец иранской системы
4 мартa 2026, 23:17 1628
Азербайджанцев возвращают с Ближнего Востока
Азербайджанцев возвращают с Ближнего Востока заявление МИД; обновлено 21:56
4 мартa 2026, 21:56 6132
Перехват иранской ракеты: Турция в контакте с НАТО
Перехват иранской ракеты: Турция в контакте с НАТО фото; обновлено 21:35
4 мартa 2026, 21:35 10406
Курдов хотят бросить на Иран… Как на Ирак и Сирию
Курдов хотят бросить на Иран… Как на Ирак и Сирию актуальный комментарий
4 мартa 2026, 19:38 3771
Воздушное господство Израиля: авиация поразила 220 объектов в Тегеране
Воздушное господство Израиля: авиация поразила 220 объектов в Тегеране видео; обновлено 00:49
00:49 21229
Пезешкиан обратился к соседним странам
Пезешкиан обратился к соседним странам
4 мартa 2026, 20:20 5435
Атаки США на Иран оставили Китай без нефти
Атаки США на Иран оставили Китай без нефти Politico
4 мартa 2026, 20:06 2536
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться