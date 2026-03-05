USD 1.7000
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета

Макрон просит Нетаньяху воздержаться от удара

Президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, призвав его воздержаться от начала наземной операции в Ливане.

«Я призвал премьер-министра Израиля сохранить территориальную целостность Ливана и воздержаться от наземного наступления. Важно, чтобы стороны вернулись к соглашению о прекращении огня», – написал Макрон на своей странице в X.

Французский лидер также сообщил о проведении бесед с президентом Ливана Джозефом Ауном и премьер-министром Навафом Саламом.

Макрон подчеркнул, что Париж вместе с партнерами продолжит поддерживать усилия ливанских вооруженных сил в противодействии движению «Хезболла». Он добавил, что Франция намерена инициировать меры поддержки для переселенных жителей Ливана на фоне сложной гуманитарной ситуации на юге страны.

Накануне Макрон заявил, что наземная операция Израиля в Ливане могла бы привести к «опасной эскалации» и стать «стратегической ошибкой».

