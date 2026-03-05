Израиль признал: «Хезболла» готова к удару

Израильские чиновники до начала операции в Иране выражали сомнения в способности Ливана обезоружить движение «Хезболла», сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на документ от 27 февраля, направленный Израилем в Вашингтон и оказавшийся в распоряжении издания.

«Израильские чиновники утратили уверенность в том, что ливанское государство когда-либо пойдет против «Хезболлы». Согласно внутреннему документу, Израиль «испытывает серьезные сомнения в том, что «Хезболла» согласится сложить оружие», а также ставит под вопрос «приверженность противостоянию «Хезболлы» с тем, чтобы взять под контроль всю территорию Ливана», – отмечается в публикации.

Кроме того, в документе Израиль выразил сомнения в способности новых властей Сирии «контролировать свои собственные силы безопасности» и отметил тревогу по поводу «укрепления турецкого военного присутствия» в стране. В связи с последним пунктом израильская сторона констатировала возможную «стратегическую угрозу» для Израиля.

Тем временем израильский чиновник высокого ранга сообщил 13-му каналу израильского телевидения, что Израиль недооценил готовность «Хезболлы» к возобновлению боевых действий, включая обстрелы вглубь территории еврейского государства.

«Мы ошиблись насчет «Хезболлы». Мы не думали, что они будут вести огонь на такую дистанцию», – приводит телеканал слова чиновника.

Между тем само ливанское движение сообщило о первом боестолкновении между своим отрядом и израильскими военными в городе Эль-Хияме на юге Ливана. «Наши бойцы взорвали мину на пути следования израильской колонны, а затем атаковали солдат, которые понесли потери», – говорится в коммюнике группировки, размещенном в телеграм-канале.