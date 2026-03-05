USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Новость дня
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета

Израиль признал: «Хезболла» готова к удару

00:36 582

Израильские чиновники до начала операции в Иране выражали сомнения в способности Ливана обезоружить движение «Хезболла», сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на документ от 27 февраля, направленный Израилем в Вашингтон и оказавшийся в распоряжении издания.

«Израильские чиновники утратили уверенность в том, что ливанское государство когда-либо пойдет против «Хезболлы». Согласно внутреннему документу, Израиль «испытывает серьезные сомнения в том, что «Хезболла» согласится сложить оружие», а также ставит под вопрос «приверженность противостоянию «Хезболлы» с тем, чтобы взять под контроль всю территорию Ливана», – отмечается в публикации.

Кроме того, в документе Израиль выразил сомнения в способности новых властей Сирии «контролировать свои собственные силы безопасности» и отметил тревогу по поводу «укрепления турецкого военного присутствия» в стране. В связи с последним пунктом израильская сторона констатировала возможную «стратегическую угрозу» для Израиля.

Тем временем израильский чиновник высокого ранга сообщил 13-му каналу израильского телевидения, что Израиль недооценил готовность «Хезболлы» к возобновлению боевых действий, включая обстрелы вглубь территории еврейского государства.

«Мы ошиблись насчет «Хезболлы». Мы не думали, что они будут вести огонь на такую дистанцию», – приводит телеканал слова чиновника.

Между тем само ливанское движение сообщило о первом боестолкновении между своим отрядом и израильскими военными в городе Эль-Хияме на юге Ливана. «Наши бойцы взорвали мину на пути следования израильской колонны, а затем атаковали солдат, которые понесли потери», – говорится в коммюнике группировки, размещенном в телеграм-канале.

Пентагон: к войне с Ираном могут присоединиться другие страны
Пентагон: к войне с Ираном могут присоединиться другие страны
00:45 396
Израиль признал: «Хезболла» готова к удару
Израиль признал: «Хезболла» готова к удару
00:36 584
Трамп обойдется без курдов
Трамп обойдется без курдов заявили в Белом доме
4 мартa 2026, 23:55 964
Израиль в сомнениях: США и Иран ведут тайные переговоры?
Израиль в сомнениях: США и Иран ведут тайные переговоры? новость дополнена
4 мартa 2026, 23:39 1366
Фарах Пехлеви: Смерть Хаменеи не означает конец иранской системы
Фарах Пехлеви: Смерть Хаменеи не означает конец иранской системы
4 мартa 2026, 23:17 1630
Азербайджанцев возвращают с Ближнего Востока
Азербайджанцев возвращают с Ближнего Востока заявление МИД; обновлено 21:56
4 мартa 2026, 21:56 6133
Перехват иранской ракеты: Турция в контакте с НАТО
Перехват иранской ракеты: Турция в контакте с НАТО фото; обновлено 21:35
4 мартa 2026, 21:35 10410
Курдов хотят бросить на Иран… Как на Ирак и Сирию
Курдов хотят бросить на Иран… Как на Ирак и Сирию актуальный комментарий
4 мартa 2026, 19:38 3772
Воздушное господство Израиля: авиация поразила 220 объектов в Тегеране
Воздушное господство Израиля: авиация поразила 220 объектов в Тегеране видео; обновлено 00:49
00:49 21232
Пезешкиан обратился к соседним странам
Пезешкиан обратился к соседним странам
4 мартa 2026, 20:20 5440
Атаки США на Иран оставили Китай без нефти
Атаки США на Иран оставили Китай без нефти Politico
4 мартa 2026, 20:06 2538

ЭТО ВАЖНО

Пентагон: к войне с Ираном могут присоединиться другие страны
Пентагон: к войне с Ираном могут присоединиться другие страны
00:45 396
Израиль признал: «Хезболла» готова к удару
Израиль признал: «Хезболла» готова к удару
00:36 584
Трамп обойдется без курдов
Трамп обойдется без курдов заявили в Белом доме
4 мартa 2026, 23:55 964
Израиль в сомнениях: США и Иран ведут тайные переговоры?
Израиль в сомнениях: США и Иран ведут тайные переговоры? новость дополнена
4 мартa 2026, 23:39 1366
Фарах Пехлеви: Смерть Хаменеи не означает конец иранской системы
Фарах Пехлеви: Смерть Хаменеи не означает конец иранской системы
4 мартa 2026, 23:17 1630
Азербайджанцев возвращают с Ближнего Востока
Азербайджанцев возвращают с Ближнего Востока заявление МИД; обновлено 21:56
4 мартa 2026, 21:56 6133
Перехват иранской ракеты: Турция в контакте с НАТО
Перехват иранской ракеты: Турция в контакте с НАТО фото; обновлено 21:35
4 мартa 2026, 21:35 10410
Курдов хотят бросить на Иран… Как на Ирак и Сирию
Курдов хотят бросить на Иран… Как на Ирак и Сирию актуальный комментарий
4 мартa 2026, 19:38 3772
Воздушное господство Израиля: авиация поразила 220 объектов в Тегеране
Воздушное господство Израиля: авиация поразила 220 объектов в Тегеране видео; обновлено 00:49
00:49 21232
Пезешкиан обратился к соседним странам
Пезешкиан обратился к соседним странам
4 мартa 2026, 20:20 5440
Атаки США на Иран оставили Китай без нефти
Атаки США на Иран оставили Китай без нефти Politico
4 мартa 2026, 20:06 2538
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться