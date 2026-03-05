USD 1.7000
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Пентагон: к войне с Ираном могут присоединиться другие страны

Пентагон: к войне с Ираном могут присоединиться другие страны

Руководство Министерства войны США считает, что к американо-израильской операции против Ирана могут присоединиться и другие государства. Так заявил заместитель военного министра США по политическим делам Элбридж Колби, выступая в Совете по международным отношениям в Вашингтоне.

«Думаю, есть подлинный потенциал эволюционного продвижения к какому-то объединению (стран, действующих против Ирана в рамках американо-израильской операции). Что отражает широкий консенсус в том, что исламская республика представляет собой ядовитую угрозу», - утверждает Колби.

«Это не просто угроза. Страны готовы предпринимать против нее действия. Посмотрите на (Персидский) залив. Да, израильтяне вовлечены. Но страны Залива тоже вовлечены», - сказал замглавы Пентагона.

«Мы ясно видим, что исламская республика готова наносить удары по широкому кругу стран, - полагает Колби. - Не только на Ближнем Востоке, но и потенциально в НАТО».

При этом Колби не стал уточнять, может ли НАТО в ситуации вокруг Ирана задействовать статью 5-ю Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне в 1949 году. Эта статья закрепляет принцип коллективной обороны блока.

