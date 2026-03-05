Атакованы здание Генштаба и офис Нетаньяху. Впереди «масштабные удары»

Иран трижды обстрелял здание Генштаба ВС Израиля, один раз атаковал один из офисов премьер-министра Биньямина Нетаньяху, утверждает советник командующего Корпуса стражей исламской революции Хамидреза Могаддамфар.

«За последние несколько дней Иран трижды нанес удары по зданию Генштаба израильской армии. Кроме того, мы атаковали один из офисов Нетаньяху: в результате погибли несколько высокопоставленных сотрудников его канцелярии», - цитирует его слова катарский телеканал Al Jazeera.

По информации агентства Fars, КСИР пообещал в ближайшие несколько дней интенсифицировать свои обстрелы. «В ближайшие дни наши атаки станут более интенсивными и масштабными», - говорится в пресс-релизе КСИР.