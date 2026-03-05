USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Новость дня
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета

Атакованы здание Генштаба и офис Нетаньяху. Впереди «масштабные удары»

утверждает КСИР
01:14 1159

Иран трижды обстрелял здание Генштаба ВС Израиля, один раз атаковал один из офисов премьер-министра Биньямина Нетаньяху, утверждает советник командующего Корпуса стражей исламской революции Хамидреза Могаддамфар.

«За последние несколько дней Иран трижды нанес удары по зданию Генштаба израильской армии. Кроме того, мы атаковали один из офисов Нетаньяху: в результате погибли несколько высокопоставленных сотрудников его канцелярии», - цитирует его слова катарский телеканал Al Jazeera.

По информации агентства Fars, КСИР пообещал в ближайшие несколько дней интенсифицировать свои обстрелы. «В ближайшие дни наши атаки станут более интенсивными и масштабными», - говорится в пресс-релизе КСИР.

Экс-госсекретарь США: Курды – бесценные партнеры США
Экс-госсекретарь США: Курды – бесценные партнеры США
02:32 148
Камала Харрис в защиту муллократии. Как так?
Камала Харрис в защиту муллократии. Как так? глас вопиющего, но не в пустыне
01:44 947
Наследник из пепла: как сын мертвого Хаменеи взошел на трон в «мертвом» Тегеране?
Наследник из пепла: как сын мертвого Хаменеи взошел на трон в «мертвом» Тегеране? горячая тема; все еще актуально
4 мартa 2026, 18:41 5827
Иран грозит ударить по ядерному объекту в Израиле
Иран грозит ударить по ядерному объекту в Израиле
01:45 748
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха» на вопросы haqqin.az отвечает эксперт по контрразведке Сергей Мигдаль
4 мартa 2026, 23:58 2149
Трамп обещает продолжать войну
Трамп обещает продолжать войну
01:26 624
Атакованы здание Генштаба и офис Нетаньяху. Впереди «масштабные удары»
Атакованы здание Генштаба и офис Нетаньяху. Впереди «масштабные удары» утверждает КСИР
01:14 1160
Пентагон: к войне с Ираном могут присоединиться другие страны
Пентагон: к войне с Ираном могут присоединиться другие страны
00:45 1147
Израиль признал: «Хезболла» готова к удару
Израиль признал: «Хезболла» готова к удару
00:36 1243
Трамп обойдется без курдов
Трамп обойдется без курдов заявили в Белом доме
4 мартa 2026, 23:55 1446
Израиль в сомнениях: США и Иран ведут тайные переговоры?
Израиль в сомнениях: США и Иран ведут тайные переговоры? новость дополнена
4 мартa 2026, 23:39 1768

ЭТО ВАЖНО

Экс-госсекретарь США: Курды – бесценные партнеры США
Экс-госсекретарь США: Курды – бесценные партнеры США
02:32 148
Камала Харрис в защиту муллократии. Как так?
Камала Харрис в защиту муллократии. Как так? глас вопиющего, но не в пустыне
01:44 947
Наследник из пепла: как сын мертвого Хаменеи взошел на трон в «мертвом» Тегеране?
Наследник из пепла: как сын мертвого Хаменеи взошел на трон в «мертвом» Тегеране? горячая тема; все еще актуально
4 мартa 2026, 18:41 5827
Иран грозит ударить по ядерному объекту в Израиле
Иран грозит ударить по ядерному объекту в Израиле
01:45 748
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха» на вопросы haqqin.az отвечает эксперт по контрразведке Сергей Мигдаль
4 мартa 2026, 23:58 2149
Трамп обещает продолжать войну
Трамп обещает продолжать войну
01:26 624
Атакованы здание Генштаба и офис Нетаньяху. Впереди «масштабные удары»
Атакованы здание Генштаба и офис Нетаньяху. Впереди «масштабные удары» утверждает КСИР
01:14 1160
Пентагон: к войне с Ираном могут присоединиться другие страны
Пентагон: к войне с Ираном могут присоединиться другие страны
00:45 1147
Израиль признал: «Хезболла» готова к удару
Израиль признал: «Хезболла» готова к удару
00:36 1243
Трамп обойдется без курдов
Трамп обойдется без курдов заявили в Белом доме
4 мартa 2026, 23:55 1446
Израиль в сомнениях: США и Иран ведут тайные переговоры?
Израиль в сомнениях: США и Иран ведут тайные переговоры? новость дополнена
4 мартa 2026, 23:39 1768
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться