Иран теряет ракетную мощь: пусковые установки под огнем

Иран может сохранить способность запускать баллистические ракеты на протяжении всего нескольких дней, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Согласно отчету WSJ, количество запусков баллистических ракет Ираном заметно сократилось, и при текущем темпе Тегеран сможет проводить их всего несколько дней.

В публикации со ссылкой на западных чиновников отмечается, что снижение числа запусков, скорее всего, связано с масштабными ударами США и Израиля по пусковым установкам и ракетной инфраструктуре Ирана.

По словам источников, продолжение подобных ударов может еще сильнее ослабить ракетный потенциал страны, при этом предполагается, что часть ракет зарезервирована для применения на более поздних этапах конфликта.