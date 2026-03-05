USD 1.7000
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета

Иран теряет ракетную мощь: пусковые установки под огнем

01:19 651

Иран может сохранить способность запускать баллистические ракеты на протяжении всего нескольких дней, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Согласно отчету WSJ, количество запусков баллистических ракет Ираном заметно сократилось, и при текущем темпе Тегеран сможет проводить их всего несколько дней.

В публикации со ссылкой на западных чиновников отмечается, что снижение числа запусков, скорее всего, связано с масштабными ударами США и Израиля по пусковым установкам и ракетной инфраструктуре Ирана.

По словам источников, продолжение подобных ударов может еще сильнее ослабить ракетный потенциал страны, при этом предполагается, что часть ракет зарезервирована для применения на более поздних этапах конфликта.

Экс-госсекретарь США: Курды – бесценные партнеры США
Экс-госсекретарь США: Курды – бесценные партнеры США
02:32 149
Камала Харрис в защиту муллократии. Как так?
Камала Харрис в защиту муллократии. Как так? глас вопиющего, но не в пустыне
01:44 948
Наследник из пепла: как сын мертвого Хаменеи взошел на трон в «мертвом» Тегеране?
Наследник из пепла: как сын мертвого Хаменеи взошел на трон в «мертвом» Тегеране? горячая тема; все еще актуально
4 мартa 2026, 18:41 5828
Иран грозит ударить по ядерному объекту в Израиле
Иран грозит ударить по ядерному объекту в Израиле
01:45 748
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха» на вопросы haqqin.az отвечает эксперт по контрразведке Сергей Мигдаль
4 мартa 2026, 23:58 2149
Трамп обещает продолжать войну
Трамп обещает продолжать войну
01:26 625
Атакованы здание Генштаба и офис Нетаньяху. Впереди «масштабные удары»
Атакованы здание Генштаба и офис Нетаньяху. Впереди «масштабные удары» утверждает КСИР
01:14 1160
Пентагон: к войне с Ираном могут присоединиться другие страны
Пентагон: к войне с Ираном могут присоединиться другие страны
00:45 1147
Израиль признал: «Хезболла» готова к удару
Израиль признал: «Хезболла» готова к удару
00:36 1244
Трамп обойдется без курдов
Трамп обойдется без курдов заявили в Белом доме
4 мартa 2026, 23:55 1447
Израиль в сомнениях: США и Иран ведут тайные переговоры?
Израиль в сомнениях: США и Иран ведут тайные переговоры? новость дополнена
4 мартa 2026, 23:39 1768

