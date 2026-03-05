USD 1.7000
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета

Израиль не отстает от «Хезболлы»: разрушены завод БПЛА и ракетный арсенал

Израиль в ходе последней волны ударов поразил в Ливане завод шиитской группировки «Хезболла», предназначенный для производства беспилотников и дронов, а также уничтожил десятки ракетных установок. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Армия обороны Израиля завершила очередную волну ударов по объектам «Хезболлы» по всему Ливану. Среди целей, подвергшихся ударам, были многочисленные ракетные установки «Хезболлы» к югу от реки Литани. В число атакованных объектов вошел завод по производству беспилотных летательных аппаратов и дронов», – говорится в заявлении. 

Экс-госсекретарь США: Курды – бесценные партнеры США
Экс-госсекретарь США: Курды – бесценные партнеры США
Камала Харрис в защиту муллократии. Как так?
Камала Харрис в защиту муллократии. Как так? глас вопиющего, но не в пустыне
Наследник из пепла: как сын мертвого Хаменеи взошел на трон в «мертвом» Тегеране?
Наследник из пепла: как сын мертвого Хаменеи взошел на трон в «мертвом» Тегеране? горячая тема; все еще актуально
Иран грозит ударить по ядерному объекту в Израиле
Иран грозит ударить по ядерному объекту в Израиле
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха» на вопросы haqqin.az отвечает эксперт по контрразведке Сергей Мигдаль
Трамп обещает продолжать войну
Трамп обещает продолжать войну
Атакованы здание Генштаба и офис Нетаньяху. Впереди «масштабные удары»
Атакованы здание Генштаба и офис Нетаньяху. Впереди «масштабные удары» утверждает КСИР
Пентагон: к войне с Ираном могут присоединиться другие страны
Пентагон: к войне с Ираном могут присоединиться другие страны
Израиль признал: «Хезболла» готова к удару
Израиль признал: «Хезболла» готова к удару
Трамп обойдется без курдов
Трамп обойдется без курдов заявили в Белом доме
Израиль в сомнениях: США и Иран ведут тайные переговоры?
Израиль в сомнениях: США и Иран ведут тайные переговоры? новость дополнена
