Израиль не отстает от «Хезболлы»: разрушены завод БПЛА и ракетный арсенал

Израиль в ходе последней волны ударов поразил в Ливане завод шиитской группировки «Хезболла», предназначенный для производства беспилотников и дронов, а также уничтожил десятки ракетных установок. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Армия обороны Израиля завершила очередную волну ударов по объектам «Хезболлы» по всему Ливану. Среди целей, подвергшихся ударам, были многочисленные ракетные установки «Хезболлы» к югу от реки Литани. В число атакованных объектов вошел завод по производству беспилотных летательных аппаратов и дронов», – говорится в заявлении.