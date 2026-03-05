Трамп обещает продолжать войну

США и Израиль занимают прочные позиции в войне с Ираном, сказал в среду президент США Дональд Трамп, пообещав «продолжать наступление» против исламской республики.

«Мы хорошо справляемся, мягко говоря. Кто-то спросил, как бы я оценил это по десятибалльной шкале? Я бы сказал, 15, — сообщил Трамп на встрече руководителей технологических компаний в Белом доме. — Сейчас мы находимся в очень сильной позиции, а их руководство быстро исчезает. Все, кто хочет быть лидером, в конечном итоге погибают».

На пятый день военной операции Израиля и США против Ирана Трамп вновь заявил, что ее причиной стали ядерные амбиции Ирана. «Когда у сумасшедших есть ядерное оружие, происходят плохие вещи», — добавил Трамп.