USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Новость дня
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета

Трамп обещает продолжать войну

01:26 625

США и Израиль занимают прочные позиции в войне с Ираном, сказал в среду президент США Дональд Трамп, пообещав «продолжать наступление» против исламской республики.

Трамп добавил, что потенциальные преемники убитого верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи «в конечном итоге погибают», а арсенал баллистических ракет Тегерана «быстро уничтожается».

«Мы хорошо справляемся, мягко говоря. Кто-то спросил, как бы я оценил это по десятибалльной шкале? Я бы сказал, 15, — сообщил Трамп на встрече руководителей технологических компаний в Белом доме. — Сейчас мы находимся в очень сильной позиции, а их руководство быстро исчезает. Все, кто хочет быть лидером, в конечном итоге погибают».

На пятый день военной операции Израиля и США против Ирана Трамп вновь заявил, что ее причиной стали ядерные амбиции Ирана. «Когда у сумасшедших есть ядерное оружие, происходят плохие вещи», — добавил Трамп.

Экс-госсекретарь США: Курды – бесценные партнеры США
Экс-госсекретарь США: Курды – бесценные партнеры США
02:32 154
Камала Харрис в защиту муллократии. Как так?
Камала Харрис в защиту муллократии. Как так? глас вопиющего, но не в пустыне
01:44 950
Наследник из пепла: как сын мертвого Хаменеи взошел на трон в «мертвом» Тегеране?
Наследник из пепла: как сын мертвого Хаменеи взошел на трон в «мертвом» Тегеране? горячая тема; все еще актуально
4 мартa 2026, 18:41 5828
Иран грозит ударить по ядерному объекту в Израиле
Иран грозит ударить по ядерному объекту в Израиле
01:45 750
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха» на вопросы haqqin.az отвечает эксперт по контрразведке Сергей Мигдаль
4 мартa 2026, 23:58 2152
Трамп обещает продолжать войну
Трамп обещает продолжать войну
01:26 626
Атакованы здание Генштаба и офис Нетаньяху. Впереди «масштабные удары»
Атакованы здание Генштаба и офис Нетаньяху. Впереди «масштабные удары» утверждает КСИР
01:14 1161
Пентагон: к войне с Ираном могут присоединиться другие страны
Пентагон: к войне с Ираном могут присоединиться другие страны
00:45 1147
Израиль признал: «Хезболла» готова к удару
Израиль признал: «Хезболла» готова к удару
00:36 1245
Трамп обойдется без курдов
Трамп обойдется без курдов заявили в Белом доме
4 мартa 2026, 23:55 1447
Израиль в сомнениях: США и Иран ведут тайные переговоры?
Израиль в сомнениях: США и Иран ведут тайные переговоры? новость дополнена
4 мартa 2026, 23:39 1768

ЭТО ВАЖНО

Экс-госсекретарь США: Курды – бесценные партнеры США
Экс-госсекретарь США: Курды – бесценные партнеры США
02:32 154
Камала Харрис в защиту муллократии. Как так?
Камала Харрис в защиту муллократии. Как так? глас вопиющего, но не в пустыне
01:44 950
Наследник из пепла: как сын мертвого Хаменеи взошел на трон в «мертвом» Тегеране?
Наследник из пепла: как сын мертвого Хаменеи взошел на трон в «мертвом» Тегеране? горячая тема; все еще актуально
4 мартa 2026, 18:41 5828
Иран грозит ударить по ядерному объекту в Израиле
Иран грозит ударить по ядерному объекту в Израиле
01:45 750
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха» на вопросы haqqin.az отвечает эксперт по контрразведке Сергей Мигдаль
4 мартa 2026, 23:58 2152
Трамп обещает продолжать войну
Трамп обещает продолжать войну
01:26 626
Атакованы здание Генштаба и офис Нетаньяху. Впереди «масштабные удары»
Атакованы здание Генштаба и офис Нетаньяху. Впереди «масштабные удары» утверждает КСИР
01:14 1161
Пентагон: к войне с Ираном могут присоединиться другие страны
Пентагон: к войне с Ираном могут присоединиться другие страны
00:45 1147
Израиль признал: «Хезболла» готова к удару
Израиль признал: «Хезболла» готова к удару
00:36 1245
Трамп обойдется без курдов
Трамп обойдется без курдов заявили в Белом доме
4 мартa 2026, 23:55 1447
Израиль в сомнениях: США и Иран ведут тайные переговоры?
Израиль в сомнениях: США и Иран ведут тайные переговоры? новость дополнена
4 мартa 2026, 23:39 1768
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться