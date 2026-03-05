Иран грозит ударить по ядерному объекту в Израиле

Иран предупредил Израиль о возможном ударе по атомному реактору в Димоне в случае попыток США свергнуть власти исламской республики, сообщает агентство ISNA со ссылкой на военный источник.

«Если США и Израиль будут пытаться сменить режим в Иране, Тегеран нанесет удар по атомному реактору в Димоне в Израиле», – говорится в сообщении.

Примечательно, что во время 12-дневной войны в июне прошлого года Иран также угрожал нанесением удара по ядерному центру в Димоне в случае эскалации конфликта.