Советники Трампа спешат закончить конфликт с Ираном

Президент США Дональд Трамп утверждает, что готов вести войну бесконечно, однако некоторые его советники опасаются затяжного конфликта и пытаются убедить его как можно скорее объявить победу над Ираном, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Как отмечают источники, спустя пять дней боевых действий многие в окружении Трампа считают необходимым выйти из конфликта. Американской администрации оказалось непросто заручиться поддержкой населения, отметили собеседники CNN.

Фондовый рынок погрузился в хаос, цены на бензин растут, а число погибших американских военнослужащих, вероятно, будет увеличиваться. В связи с этим некоторые советники и ближайшие союзники президента пытаются убедить его сократить сроки военных действий и объявить о победе при первой возможности, подчеркивает телекомпания.

«Это политический риск. Давайте просто надеяться, что не случится чего-то по-настоящему плохого, потому что если это произойдет, начнутся проблемы», – сказал CNN один из советников Трампа.